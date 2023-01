El jugador Daniel Alves da Silva, conocido como Dani Alves, se encuentra pasando por uno de los momentos más controversiales de su carrera tras haber sido denunciado por abuso sexual hace unas semanas.



De hecho, fue detenido el pasado 20 de enero en Barcelona, cuando se presentó a prestar declaración, y desde entonces permanece interno en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires.

Los hechos habrían ocurrido el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona y según la abogada de la víctima, su cliente ha rechaza firmemente cualquier posibilidad de ser indemnizada. Según dijo, goza de una buena posición financiera y solo quiere que se haga justicia.



En medio de la polémica, quien era su esposa desde 2017, la modelo y empresaria Joana Sanz (nacida en España) borró todas las publicaciones junto al futbolista y este martes 31 de enero se conoció que solicitó el divorcio.



Así lo reveló ‘El programa de Ana Rosa’. Los colaboradores afirman que ella no ha visto personalmente a Alves, así que por medio de sus abogados envió los papeles, pero sería una decisión sin reverso.

Vale recordar que no han sido días fáciles para la mujer, pues hace apenas dos semanas perdió a su madre a causa de un tumor. En su Instagram recordó el último baile que tuvieron juntas y la canción que entonaba cuando era pequeña:



“Madrecita del alma querida

En mi pecho yo llevo una flor

No te importe el color que ella tenga

Porque al fin tú eres madre una flor.

Tu cariño es mi bien madrecita

En mi vida tu has sido y serás

El refugio de todas mi penas

Y la cuna de amor y verdad.

Y aunque amores yo tenga en la vida

Que mi llenen de felicidad

Como el tuyo jamás, madre mía

Como el tuyo no habré de encontrar”.

Las pruebas contra el jugador

Las autoridades españolas revelaron que habían encontrado restos de semen en el baño en el que, presuntamente, ocurrieron los hechos. Así como huellas dactilares de la víctima.



“La joven tiene heridas en las rodillas fruto de haber caído al suelo empujada por Alves. (...) Las huellas dactilares que se encontraron en el aseo reservado encajan igualmente con las palabras de la joven”, informaron en ’20 minutos’.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS