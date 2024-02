Dakota Johnson se refugia con Chris Martin en México tras el estreno de 'Madame Web'

Después de un estreno cinematográfico decepcionante, Dakota Johnson, conocida por su papel en ‘Cincuenta sombras de Grey’, decidió tomarse un merecido descanso en compañía de su pareja, el cantante Chris Martin, líder de la banda Coldplay.



Después de una semana de promoción en la Ciudad de México para su última película, 'Madame Web', que recibió críticas desfavorables y una recaudación por debajo de las expectativas, Dakota Johnson optó por explorar las paradisíacas playas de Puerto Vallarta, en México.

Luciendo una malla enteriza blanca y protegiéndose del sol mexicano con una gorra azul, Dakota disfrutó de momentos de ‘relax’ junto a Chris Martin. Ambos fueron vistos disfrutando del cálido clima y del agua cristalina del Pacífico, trasladando la atención lejos de la recepción que tuvo su última película en la taquilla.



Recientemente, la actriz compartió que se abstiene de ver sus propias películas y de buscar su nombre en internet como parte de su cuidado personal.



Dakota Johnson, quien compartió abiertamente su lucha contra la depresión, encuentra en Chris Martin un importante apoyo emocional, ya que este, con simples comentarios, logra elevar su ánimo.

“Hace unas semanas tuve un mal día y mi pareja me preguntó amablemente: ‘Lo estás pasando mal, ¿verdad?’. Yo le dije que no. Entonces él me dijo: ‘Cariño, llevas una camiseta de Cats, el musical’. Resultó que realmente estaba teniendo un mal día. Pero ese comentario alivió mi corazón y me ayudó a salir del pozo”, confesó la actriz a finales del año pasado, en el seminario anual de la Fundación Hope for Depression Research.



A principios de 2021, Chris Martin y Dakota Johnson dieron un paso importante al mudarse juntos a su primera residencia en Malibú: una lujosa mansión valorada en 12,5 millones de dólares, según reportes de medios estadounidenses.



Además, el pasado octubre, Martin organizó una fiesta para celebrar el cumpleaños de Johnson, a la que asistieron diversas personalidades del mundo del entretenimiento.

Un aspecto notable de esta relación es la sólida conexión entre Johnson y la exesposa de Martin, Gwyneth Paltrow. En repetidas ocasiones, Dakota ha compartido que mantiene una excelente amistad con la actriz. "Somos muy buenas amigas", afirmó. Además, cuando se le preguntó si "ama" a Johnson, Paltrow respondió con un rotundo "Mucho".

