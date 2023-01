Talentosa, atractiva y también muy osada: así se la podría definir a Dakota Johnson. Sin ir más lejos, este jueves, tras cautivar durante su paso por la alfombra roja del Festival de Sundance, la actriz dejó en shock a la audiencia cuando se despachó con un ácido chiste en el que hizo referencia a las acusaciones de abuso sexual y presuntas tendencias caníbales de Armie Hammer.

Todo sucedió cuando la actriz de ‘Cincuenta sombras de Grey’ subió al escenario para entregarle el premio Icono Internacional a su amigo Luca Guadagnino, con quien trabajó en ‘A Bigger Splash’ (2015) y ‘Suspiria' (2018).



De repente, en medio de su discurso, disparó un comentario totalmente inesperado sobre Hammer. Las risas nerviosas de quienes asistieron a la inauguración de la 39º edición del tradicional festival dejaron en evidencia la incomodidad que generaron sus palabras.

“Fue aquí en Sundance, en 2017, cuando el público experimentó una película que se caracteriza de manera única por el enfoque icónico de Luca para contar historias”, arrancó la artista en referencia a ‘Llámame por tu nombre’, film que se alzó con el Oscar a mejor película en 2017 y Hammer protagonizó.

“Lamentablemente, yo no formé parte de ese proyecto”, siguió, y sin cambiar el tono de voz, reveló con mucho humor: “Luca me pidió que interpretara el papel del durazno, pero finalmente no pudimos por un tema de calendario”.



Cuando parecía que el chiste había terminado, Dakota fue por más. “¡Gracias a Dios que no pudimos, porque entonces habría sido otra mujer que Armie Hammer habría intentado comerse!”, dijo, mientras una parte del público se reía y la otra no podía salir del asombro.

“Han pasado cinco años desde que esa película se estrenó aquí y Luca no ha dejado de llevarnos a lugares emocionantes. ¿Quién diría que el canibalismo era tan popular?”, cerró antes de convocar al director para recibir el premio de sus manos.



En la escena a la que la hija de Melanie Griffith y Don Johnson hizo referencia a Elio, el personaje de Timothée Chalamet, que lleva a cabo un acto sexual con un durazno que luego se come el personaje de Hammer.

Auge y caída de un galán de Hollywood

El primer rol gracias al cual Armie Hammer logró cierta visibilidad fue el de los gemelos Winklevoss en ‘La red social’ (2010), de David Fincher. Luego, el actor trabajó en películas de menor éxito hasta que en 2017 todo cambió, cuando protagonizó junto a Timothée Chalamet la multipremiada ‘Llámame por tu nombre’, una historia de amor entre un chico de 17 años y un hombre maduro en la Italia de los años 80. Parecía que Hammer había logrado finalmente hacer pie en Hollywood.



Sin embargo, en enero de 2021 se desató el escándalo cuando comenzaron a filtrarse en las redes sociales presuntos mensajes de audio y texto del actor, enviados a distintas mujeres, en los que hablaba de fantasías sexuales relacionadas con el canibalismo y la violación.

Apenas dos meses después, en marzo, una mujer conocida como ‘Effie’, con la que mantuvo una relación entre 2016 y 2020, lo acusó públicamente de violación. Su abogada era Gloria Allred, la mujer que representó con éxito a víctimas de abusos sexuales por parte de famosos de la industria como Bill Cosby y Harvey Weinstein, entre otras.

En septiembre de 2022, HBO Max estrenó ‘House of Hammer’, una serie documental que no solo repasa el escándalo protagonizado por el actor, sino que saca a la luz “los oscuros y retorcidos secretos” de la familia Hammer.



Allí, dos de las presuntas víctimas, Morrison y Vucekovich, brindan detalles sobre sus experiencias con el actor, proporcionando capturas de pantalla de algunos de los controvertidos mensajes de texto y de voz que les envió.



La docuserie, dirigida por Elli Hakami y Julian P. Hobbs, también cuenta con el testimonio de Casey Hammer, la tía de Armie y nieta del magnate petrolero Armand Hammer, quien además se desempeñó como consultora en ‘House of Hammer’.

“Multipliquen lo que pasa en la serie ‘Succession’ un millón de veces. Así era mi familia”, se la escucha decir en el trailer. Y agrega: “Si crees en hacer tratos con el diablo, los Hammer están en lo más alto”.

La portada de la docuserie 'House Of Hammer'. Foto: Discovery +

La Nación/ (GDA)/ Argentina