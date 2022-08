Las bromas entre influenciadores han dado mucho qué hablar en días recientes. Por ejemplo, los internautas no perdonan la broma que Dani Duke y La Liendra le hicieron al creador de contenido Daiky Gamboa. Algo de lo que fueron testigo vía redes sociales y que muchos consideraron un asunto cruel, que jugó con los sentimientos de Gamboa.

Sin embargo, Daiky Gamboa -en una publicación más reflexiva, en comparación con su reacción inicial- buscó calmar los ánimos en lo referente a la broma.



La broma de Dani Duke y La Liendra

Todo comenzó cuando Dani Duke y La Liendra, cuyas redes sociales tienen abultadas cifras de seguidores, subieron a sus respectivas cuentas un video en el que le daban un gran obsequio a Gamboa. El regalo era un Mercedes Benz, todo en la publicación indicaba que era un regalo de verdad. Y, por supuesto, llamó la atención de los seguidores de todos. En ese primer momento todo fueron halagos.



Pero un nuevo video, publicado horas después, se hizo viral acabando con la situación de aplauso de parte del la gente: En este segundo clip quedaba claro que no había automóvil para Daiky, que tan solo lo habían ilusionado para que “motivara a comprarlo” con su propio trabajo.

“Esto es un regalo que te quiero hacer -le decía Dani Duke a Daiky-. No material, sino para que tú visualices esto que estás sintiendo en este momento, de tener algo que tú deseas, para emprender tu vida (...), porque esto es una broma”.



La reacción de Duke fue obvia, fue de disgusto y tristeza. Les reclamó por hacerle esto cuando no pasaba por su mejor momento en materia de ánimo y los acusó de hacer bromas como esa solo pensando en likes y reproducciones, sin importarles cómo hacen sentir a las personas.

Como se dijo, el juicio de los seguidores fue implacable. Para algunos, “eso no se le hace a un amigo”.

La respuesta de Daiky

Sin embargo, ahora, Daiky Gamboa publicó un nuevo mensaje en sus historias de Instagram. “Fue pesada la broma, sí, pero pues más allá de eso, quiero ser muy realista, mi grupo de amigos y yo somos personas bien pesadas. Mauricio (La Liendra) y yo nos hemos hasta ido a los puños, nos hemos insultado las mamás, hemos hecho hasta pa’ vender. En el grupo que tenemos (...), hace como un mes dijimos: ‘Vamos a hacer bromas y ya saben, todo el mundo está advertido’. Yo ni sabía que iba a ser la primera (...), pero no siento que eso sea razón para que yo cancele una amistad y menos, amistades tan importantes para mí”.

Gamboa dejó claro que la amistad continúa, agregó que su sueño “nunca ha sido tener carro”. Y concluyó: “Yo no me lo tomé tan a pecho, siento que ustedes tampoco”.



Además dijo que el hecho le permitirá a él irse de viaje en el carro de Dani Duke, sin que ella le reclame.

