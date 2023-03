En días pasados, el creador de contenido Daiky Gamboa criticó al streamer Westcol a través de sus historias de Instagram, por las declaraciones homofóbicas que este emitió en una de sus transmisiones de ‘Twitch’.



El gamer ,de 20 años, está en el ojo del huracán debido a las polémicas frases que dijo en una de sus conversaciones con sus seguidores a través de la plataforma de video.

Luis Villa, nombre de pila de la celebridad antioqueña, se refirió a una pregunta hecha por uno de sus seguidores en la que se le cuestionaba sobre la convivencia con hombres homosexuales.

El streamer, visiblemente molesto, expresó que esta no era una situación que le resultara cómoda y con groserías de por medio afirmó que él no tenía por qué presenciar relaciones sexuales entre hombres.



Sin embargo, sus palabras causaron revuelo en redes sociales, donde rápidamente se hizo viral por amenazar con "encender a balín" a quien lo pusiera en esa situación.



“No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a bal* (...) deben mantenerse lo más lejos posible mío, porque no voy a tolerar sus mar* (sic)”

Estas palabras generaron gran revuelo en redes sociales, pues sus comentarios subidos de tono ofendieron a la comunidad LGBTIQ+ y a quienes los apoyan, ya que estaba fomentando al odio en una audiencia de más de un millón de espectadores.



Uno de los personajes que salió en defensa de la comunidad diversa fue el reconocido mejor amigo de Karol G y asesor artístico, Daiky Gamboa, quien se mostró molesto en su cuenta de Instagram por el alcance que tuvieron las palabras del Villa.



En una serie de historias, el artista se despachó en contra de algunos medios de comunicación que hicieron eco de las palabras de Westcol, asegurando que "jamás en mi vida había visto a este personaje, porque yo solo sigo gente inteligente".

En los escritos compartidos por Gamboa, calificó al número uno de 'Twitch' como "misógino", "homofóbico" y "xenofóbico" (sic), y criticó que su contenido estuviese lleno de matoneo incluso a "su mamá".



También se refirió a su éxito en los canales digitales, asegurando que no le sorprende que tenga un público tan amplio a pesar de sus posturas polémicas.



"No me extraña que este tipejo sea el Streamer más visto de Colombia, pero sí me preocupa, ¿y por qué me preocupa? Porque según investigué ahora, su principal público son niños, a los que él denomina 'niños ratas'", escribió el amigo de la 'Bichota' en sus redes.



Finalmente, el hombre defendió a la comunidad LGBTIQ+, a la que pertenece, y dijo que "llevamos siglos luchando por un mundo mejor, con más igualdad, con más amor".



En la misma línea, Gamboa finalizó su publicación invitando al creador de contenido a aprender sobre la comunidad, así como a dejar el "miedo" que motiva su rechazo en contra de los hombres homosexuales.



A través de una nueva transmisión, Westcol se defendió de la lluvia de críticas que le han caído tras sus palabras, y afirmó que el clip de su video estuvo "fuera de contexto", y que debían ver toda la transmisión para no malinterpretar sus comentarios, además de decir que no es homofóbico.

