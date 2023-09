Daiana Casella, una atleta de 30 años, es un verdadero testimonio de perseverancia y pasión por el deporte. Desde los 2 años, nada, y a los 5 comenzó a practicar gimnasia artística. A lo largo de su vida, ha acumulado más de 160 medallas en ambas disciplinas, destacándose como una atleta de primer nivel. Sin embargo, lo que hace aún más inspiradora su historia es que nació con síndrome de Down.



Daiana, quien reside en Florida, sigue una rutina de entrenamiento que varía según su calendario de competiciones. Actualmente, entrena por la mañana en la Piscina Municipal de Florida, preparándose para los Juegos Paradeportivos Nacionales, y por la tarde, se dedica a la gimnasia artística en el gimnasio Activa y en la escuela de la Secretaría Nacional del Deporte de Durazno. También se está preparando para el Encuentro Internacional de Gimnasia Artística de Carlos Paz, Argentina.



Su madre, Cecilia Serena, explicó en diálogo con El País de Uruguay que al principio, el deporte era una forma de abordar las dificultades motrices asociadas al síndrome de Down, pero pronto se convirtió en una pasión y una forma de socialización para la joven.



Daiana ha representado a Uruguay en competencias internacionales tanto en natación como en gimnasia artística, viajando a lugares como Puerto Rico, Grecia, Estados Unidos, Dubai y Alemania. Este año, también incursionó en la natación internacional y obtuvo una medalla de plata en la prueba de 4 x 50 metros en el Campeonato Internacional de las Américas para Atletas con Síndrome de Down TRI21, celebrado en Buenos Aires.



De recorrida por la Piscina Municipal me encontré con una nadadora amiga Daiana Casella. Pileta libre familiar, Gratuita. Días martes, miércoles y jueves 🏊‍♀️ pic.twitter.com/y3EJwmLmWh — Mathias Domínguez Buffa (@MathDominguezz) January 5, 2023

“Es una de las pocas personas con discapacidad intelectual que realiza los cuatro estilos: crol, pecho, espalda y mariposa”, aseguró Cecilia.



La Secretaría Nacional del Deporte designó a la profesora de Educación Física Serrana Hernández para acompañar a Daiana y a otros jóvenes en la delegación uruguaya de natación. Este viaje no solo fue una oportunidad deportiva, sino también un ejemplo de inclusión, ya que participaron deportistas con síndrome de Down de varias disciplinas.



El deporte no solo ha mejorado la calidad de vida de Daiana, sino que también ha aumentado su autoestima y autonomía. Cecilia enfatiza que el enfoque debe estar en las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad.



Daiana no solo se dedica al deporte sino también a la formación. A los 18 años, ingresó a la Formación Básica Profesional de Deporte y Recreación de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Además, ha realizado cursos en gimnasia artística y habilidades digitales para el ámbito laboral. Su sueño es seguir en el mundo del deporte y algún día abrir su propia escuela de gimnasia artística en Florida.

FELICITACIONES a las floridenses Britney Costa que ganó 5 medallas de plata y Daiana Casella dos 4to puestos y tres 5tos puestos en categoría más avanzada, en los Juegos Olímpicos especiales en Alemania. Para NOSOTROS SON LAS MEJORES, ARRIBA!!! pic.twitter.com/F1l06zCBTl — Andrea Brugman (@AndreaBrugman) June 24, 2023

Serrana Hernández, la profesora que ha acompañado a Daiana, enfatiza la importancia de que las personas con discapacidad tengan acceso a oportunidades educativas, laborales y deportivas. Además, destaca la planificación y coordinación entre el Estado y las organizaciones para promover la inclusión.



“Es importante que conozcan sus capacidades. No enfocarse en las discapacidades, sino en las fortalezas y habilidades, para que luego puedan vivir en sociedad”, remarcó la profesora.



En octubre, se llevará a cabo la tercera edición de los Juegos Paradeportivos Nacionales en Montevideo, donde se competirá en diversas disciplinas, incluyendo atletismo, natación y boccia. Este evento reunirá a alrededor de 600 deportistas de todas las edades, promoviendo la inclusión y la igualdad en el deporte.

