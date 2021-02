Daft Punk: memes, sorpresa y nostalgia de fanáticos por la separación

El grupo francés de música electrónica Daft Punk, conformado por los DJ Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, anunció este 22 de febrero que se separa tras 28 años de colaboración.



La agrupación, artífice de éxitos globales como ‘One More Time’ o ‘Harder, Better, Faster, Stronger’, realizó el anuncio a través de un vídeo de Youtube de casi ocho minutos titulado ‘Epilogue’. En este se observa al dúo activando una bomba de autodestrucción.



Aún se desconocen los motivos de su separación, sin embargo, su representante Kathryn Frazier, confirmó al festival de música electrónica parisino Pitchfork que ya no están juntos.



La noticia ha causado un fuerte impacto entre los internautas. El nombre del dúo ha sido tendencia desde que se compartió el video del anuncio. Al comienzo del día se habían escrito en Twitter unos 674.000 trinos mencionándolos.



Además, los han despedido con el hashtag #DaftFunkForever ('Daft Punk para siempre').



Estos son algunos de los memes que han innundado las redes sociales tras darse a conocer la noticia:

Talvez hubiéramos visto por última vez a Daft Punk si alguieeeen los hubiera invitado al medio tiempo del Super Bowl pic.twitter.com/98edZ6YUFY — BEAT 100.9 FM (@BEATOFICIAL) February 22, 2021

The Weeknd, el cantante que se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl, compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a la agrupación. En esta escribió "agradecido por ser parte de este viaje".



El cantante canadiense realizó los temas 'I Feel It Coming' y 'Starboy' en colaboración con el dúo.

Daft Punk se separó, Lois pic.twitter.com/CPFkvRPQUu — Conciertos México (@ConciertosMxico) February 22, 2021

Muchos fanáticos expresaron tristeza debido a que no podrán ver a Daft Punk como consecuencia de su separación. Sin embargo, señalan que queda la buena música que dejaron en cuatro álbumes de estudio 'Homework' (1997), 'Discovery' (2001), 'Human After All' (2005), 'Random Access Memories' (2013) y el famoso disco de la banda sonora de 'Tron: Legacy' (2010).

Aquí yacen las esperanzas de ver a Daft Punk en vivo pic.twitter.com/tjxJJ1DyJc — Daft Punk (@Mr_strxnger) February 22, 2021

Salganse de Twitter

Daft Punk muchas gracias por alegrarme tantas tardes de tarea

One More time pic.twitter.com/kApNGK01lT — Hadita del otoño✨ (@MireyaPC4) February 22, 2021

Yo escuchando a todo volumen Random Access Memories (2013) de Daft Punk pic.twitter.com/hZmvasOdZh — polly (@pollyRuz) February 22, 2021

Daft punk tenía que hacer ese anuncio en lunes? SUÉLTENME ME LAASTIMAAAN pic.twitter.com/pVQRlb6F93 — Ligia Andrea S. (@AndreaLigiaS) February 22, 2021

Nunca podré escuchar en vivo a daft punk, que mas 20201?!?!? 💔#daftpunk pic.twitter.com/yYKo5UC5nj — Tell me uwu (@KarlaUwUr) February 22, 2021

Yo: "Buenos días, ¿qué cuentan en Twitter?"

*ve la separación de Daft Punk*

Yo: ... pic.twitter.com/sRWQTdtqfM — Gustavo Romero (@urbantavo) February 22, 2021

Con información de EFE*