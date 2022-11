El reguetón es un género musical que se logró posicionar a nivel mundial desde hace apenas 25 años. Desde entonces, hay dos nombres que han estado siempre como los mayores pioneros y exponentes del ritmo hasta el día de hoy: Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, y Wilmar Omar Ladrón, conocido en la escena como Don Omar.



Sin duda son dos caras identificadas como las leyendas vivientes de la industria por periodistas y artistas que sienten en ellos una admiración, debido a una trayectoria que ha revolucionado las formas de hacer reguetón en todas sus presentaciones.



Sin embargo, a pesar de que en el pasado se les vio muy unidos colaborando en diversidad de canciones como ‘Hasta abajo’, ‘Seguroski’ y ‘Tirate pal medio’, los últimos siete años han estado sumergidos en rencillas que han sido tendencia entre la comunidad digital.

En una entrevista que le realizaron al denominado ‘rey del reguetón’, revivió el rifirrafe con fuertes palabras contra Don Omar, según él, con lo que realmente pasó durante la gira ‘The Kingdom’ en 2015. En el video Yankee desmiente las afirmaciones dichas por el intérprete de ‘Salió el Sol’ y le dice que él tomó la decisión de rendirse.



Recuerde que ‘El Don’ manifestó que Daddy Yankee le había apagado la consola de reproducción de audio durante un par de conciertos colaborativos y supuestamente pagó una portada en uno de los periódicos más importantes del país boricua en la que se referían a él como el perdedor. Por esta razón, la gira ‘The Kingdom’ se canceló y se empezó con el 'rifirrafe'.



“Oye esos conciertos, te apagué la consola en el Madison, en los otros conciertos que tuvimos y la gente me vió como el ganador. Me entiendes lo que te quiero decir”, inició.



“Es lamentable, que él hasta el último respiro que le quede de vida, va a tratar de justificar, que no se rindió y se quitó, eso duele. Tú sabes, que pase el tiempo y diga, ‘te quitaste, no hay excusa’. Tú quieras buscar una justificación para motivarte, una falsa motivación”, agregó.



Por otro lado, Yankee mencionó que la verdad la tiene cada persona en su corazón y que será solo decisión de cada uno expresar lo que realmente pasó en aquella gira tan comentada por los seguidores del género urbano.



“Eso es un problema grande, no importa lo que la gente diga, no importa tu opinión, la opinión de nadie. Es que tú sabes en el fondo de tu corazón, que eso fue lo que pasó, y no hay manera de justificarlo", concluyó.



