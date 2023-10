¿Daddy Yankee se está separando de su esposa Mireddys González? Hay pistas en redes

Para pocos será una novedad que Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como ‘Daddy Yankee’, es uno de los pioneros y mayores exponentes del género urbano latino y del reguetón a nivel mundial.



El éxito de temas como: ‘Con Calma’, ‘Gasolina’, ‘Rompe’ y ‘Llamado de Emergencia’ lo ha hecho ganar estatuillas alrededor del globo, entre las que se encuentran diez Premios Grammy Latino.

El 20 de marzo de 1994 se casó con Mireddys González, su actual esposa, con quien comparte uno de los matrimonios más longevos de la industria musical urbana, o incluso de la música latina en general. Juntos tuvieron a sus hijos Yamilette, Jeremy y Jesaaelys Ayala, quien ya tiene 27 años y es influencer.

Sin embargo, recientemente han ido creciendo rumores que sugieren que el amor entre Yankee y Mireddys habría terminado, y que su matrimonio estaría a punto de acabar.



Los rumores iniciaron cuando Mireddys publicó mensajes a través de sus historias de Instagram que insinuaban el descubrimiento de una infidelidad: “En mi curriculum voy a poner: experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas”, “No se trata de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas”, y “Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo. Entonces entenderás que siempre quedan huecos”, fueron algunas de las supuestas indirectas publicadas por la ‘jefa’, como le dice Yankee.



González nunca confirmó de manera oficial que estas frases fueran dedicadas a su esposo. No obstante, según reportó ‘En casa con Telemundo’, el reguetonero y su esposa dejaron de seguirse en las redes sociales, lo que intensifica los rumores de separación.



Jesaaelys, por su parte, compartió un mensaje en los últimos días a través de sus historias de Instagram, que decía: "Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”.



El mensaje preocupó a sus casi dos millones de seguidores, que inmediatamente relacionaron la ilativa tristeza de la influencer con los rumores de separación de sus padres.



Cabe aclarar que, a pesar de no seguir a Yankee en Instagram, Mireddys ha estado publicando contenido promocional de ‘Neón’, la serie de Netflix en la que aparece su esposo, lo que ha confundido a los curiosos internautas que quieren saber el estado de la relación.

