Ramón Ayala, más conocido como Daddy Yankee, sorprendió a sus seguidores anunciando su retiro de la música en marzo del 2022. Yankee estuvo en la industria de la música por más de 20 años y se consolidó como el máximo exponente del reguetón.



Como una despedida a su carrera, anunció su última gira mundial y un nuevo disco en el que recopila temas inéditos y sus mejores éxitos. En redes sociales, les mostró a sus seguidores la portada de la producción final, la cual se llama ‘Legendaddy’, la cual entró en venta desde el pasado 30 de marzo.

En su último disco el cantante puertorriqueño contó con la colaboración de diferentes cantantes como: Bad Bunny, Natti Natasha, Rauw Alejandro, Muke Towers, Becky G y el presentador de ring de boxeo, Michael Buffer.



La portada de este nuevo álbum ha sido algo de qué hablar ya que utilizó la imagen de una cabra, la cual tiene algunas marcas en el rostro. Algunos de los usuarios en internet asociaron a este animal con algo satánico, sin embargo, este no tiene nada que ver con eso.



(Siga leyendo: ¿Lo volvió a hacer? Epa Colombia montó en helicóptero con fajo de billetes).

¿Qué significa la cabra?

Durante los 20 años de carrera el puertorriqueño se ha hecho llamar ‘The Big Boss’, ‘El Cangri’, ‘El máximo líder’ y ‘El mejor de todos los tiempos’, y precisamente este apodo fue la inspiración para su disco.



La cabra representa al acrónimo G.O.A.T (greatest of all times) que en español quiere decir el mejor de todos los tiempos.



(No deje de leer: Miguel Herrán, ‘Río’, habla del incendio de su casa: ‘Estaba durmiendo’).



Otros famosos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, han utilizado ese acrónimo y en algunas oportunidades celebran sus goles tocándose la barbillas dando a entender que son una cabra.

Más noticias

- ¡Nació Índigo! Camilo y Evaluna comparten primeras fotografías con su hija

- Michel Lotito, el hombre que se comió una avioneta entera

- La exitosa carrera de Ben Affleck, ahora comprometido con Jennifer López

- Nervios de acero: hombre grabó cómo tornado se llevó el techo de una casa

Tendencias EL TIEMPO