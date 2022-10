“Esta vez no serán estafados y si estoy libre, nos vemos ahí”, dijo Pamela Cabanillas, la joven de 18 años que estafó a miles de peruanos con entradas falsas para Daddy Yankee.



En las últimas horas se ha viralizado un video en redes sociales, en el cual aparece en un parque, mientras invita a sus seguidores a un concierto del Grupo Guinda. Lo que más llamó la atención, fue la actitud tan relajada que mostraba. Cabe resaltar que actualmente está siendo investigada por la Policía de Perú y tiene un código azul en su contra, emitido por la Interpol.

En el metraje, asegura que si para entonces no ha sido arrestada, haría lo posible para ir a disfrutar del concierto.



“¡Ciao MIlano!, este 5 de noviembre no se olviden de asistir al concierto del Grupo Guinda en el local Ritmo del Perú. Esta vez, no serán estafados y si sigo libre nos vemos ahí, se los dice tu Mommy Yankee”, dijo en medio de sonrisas.

Sin embargo, este no es el primer video promocional que hace desde que salió de su país. Otro video que está circulando en redes, responde a una publicación hecha por ella misma, en la cual aparecía frente a la catedral de Milán, en Italia. Allí, le hace promoción al evento ‘Infieles del terror’, una fiesta de Halloween que se llevará a cabo el 31 de octubre.



“Hola, te saluda tu Mommy Yankee para invitarte este 31 de octubre a ‘Infieles del terror’, en jr. Crespo Castilla. Con tu mejor organizador Paolo Caycho y los infieles. Te lo dice tu mommy Yankee. Mandaré un par de entradas para el mejor disfraz”, dijo mientras posaba su brazo para que las palomas que la rodeaban se posaran en el.



Esto ha causado indignación en quienes perdieron su dinero en manos de quien presuntamente es la cabecilla de la banda ‘Los QR de la estafa’, la cual, según la División de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal (Dinincri) era un negocio organizado de revendedores, que movía cerca de 30 millones de soles al año, lo cual equivale a más de 300 millones de pesos colombianos.

Por lo pronto no se sabe si las personas afectadas van a tener algún tipo de reposición. Antes de producirse la avalancha de denuncias, Cabanillas logró escapar a España con un monto de 500 mil dólares (Casi dos mil millones de pesos), según informó el general de la Policía Nacional de Perú, Manuel Lozada Morales.



Por otro lado, en una entrevista realizada por el medio ‘Panorama TV’, la prófuga de la justicia aseguró que en algún momento se entregaría a las autoridades, pero que no devolvería el dinero, pues ya se lo había gastado todo.

‘Tampoco formo parte de ninguna red criminal’

El pasado lunes 24 de octubre, la mujer había publicado una carta en su cuenta de Instagram con disculpas y acusaciones personales, en la que señaló que asumiría sus errores y que espera ser deportada. Sin embargo, dos días después, en una historia en Instagram manifestó que no se entregaría ya que su integridad corría peligro.



Por otro lado, en la nota aseguró que no hacía parte de ningún grupo criminal y denunció que es víctima de amenazas de quien sería el verdadero cabecilla de ‘Los QR de la estafa’.

“Acepto mi error y sé que debo pagar las consecuencias de mis actos en lo que me corresponde, pero estoy amenazada constantemente por personas que no conozco. En todos lados salgo como cabecilla de una organización criminal lo cual niego rotundamente, ni soy parte de eso”, sostuvo en Instagram.Hasta el momento, se desconoce su ubicación exacta y tampoco parece que realmente se vaya a entregar a las autoridades.

