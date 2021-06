Daddy Yankee responde a quienes lo halagan por su físico

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, de 45 años, reveló en un corto video de Tik Tok sus "secretos" para verse joven.



Lo hizo al responder a una pregunta de sus seguidores.



"Cuando me preguntan eso, el tema es la salud, buscar siempre la salud (...) Me ayudó mucho el no fumar, no beber, por años", dijo en la plataforma.



Además, contó que va al gimnasio y que lo más importante es el cuidado de la salud.



Daddy Yankee cumplió 45 años el pasado 3 de febrero.



