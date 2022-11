El reguetón es un género musical que se logró posicionar a nivel mundial desde hace apenas 25 años. Desde entonces, hay dos nombres que han estado siempre como los mayores pioneros y exponentes del ritmo hasta el día de hoy: Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, y Wilmar Omar Landrón, conocido en la escena como Don Omar.



Dos caras reconocidas por algunos periodistas y seguidores como las leyendas vivas del género, junto a Tego Calderón, debido a que han mostrado ser unos compositores que han revolucionado las formas de hacer reguetón los últimos 20 años.



Sin embargo, a pesar de que se les ha visto colaborar en varias canciones juntos, los últimos diez años su vínculo ha resaltado más por polémicas y rencillas, que por su trayectoria musical.



Es prudente resaltar que el 'rifirrafe' entre ambos artistas inició en a finales de 2015, cuando se promociona la gira the ‘Kingdom’, un show musical que se esperaba realizar en los mejores escenarios de Puerto Rico y enfrentar cara a cara a estos exponentes del reguetón.



‘El Don’ manifestó en su momento que Daddy Yankee le había apagado la consola de reproducción de audio durante un par de conciertos colaborativos y supuestamente pagó una portada en uno de los periódicos más importantes del país boricua en la que se referían a él como el perdedor. Por esta razón, la gira ‘The Kingdom’ se canceló y empezaron a distanciarse.



Fuertes declaraciones de Daddy Yankee

Si bien Yankee jamás quiso hacer referencia a las declaraciones de Don Omar en 2015, recientemente volvió a encender la polémica luego de participar en una entrevista para Alofoke en la que resaltó que las declaraciones de Landrón “le indignaron” y, por ende, decidió responder.



El intérprete de ‘Gasolina’ aclaró que hace 10 años su competencia no era Don Omar y que la prensa se estaba enfocando en una rivalidad artística que estaba lejos de ser lo que escribían en sus páginas.



“En la narrativa que surgió de Don Omar, a mi me convenía, nunca la quise aclarar. ¿Por qué? Ustedes nunca vieron mi verdadera competencia”, inició el cantante.



A lo que fue contestado por el entrevistador que, atónito, le preguntó “¿Tu verdadera competencia?”, cuestionamiento que Daddy Yankee respondió con una declaración que ha retumbado entre la comunidad digital por lo sorpresiva que se tornó.



“Mi única competencia cercana, era Wisin y Yandel, era Wisin y Yandel no era Don?, nunca, por eso hay una diferencia muy grande, entre, si alguien te hace una tiradera, no significa que es tu competencia, puede ser tu enemigo, pero no tu competencia, aprendan bien”, agregó.



Es más, completó su discurso diciendo que su competencia con los ‘Looney Tunes’ siempre fue sana y por eso se les vio constantemente realizando colaboraciones musicales todo el tiempo en que la prensa se enfocó en su pelea con el compositor de ‘Salió el sol’.



“Sana, sana y hasta el sol hoy tú lo estás viendo, esos tipos siguen trabajando, siguen activos, disciplina, ‘llenando estadios’, exacto, yo no te lo estoy diciendo de la boca para afuera, mira los hechos reales, ¿me entiendes lo que te quiero decir?, ‘pero yo decía’, si no lo están viendo, para que lo voy a anunciar“, finalizó el puertorriqueño.



