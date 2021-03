Cinco detalles curiosos que dejaron los Grammy 2021

A pesar de la pandemia, este domingo se celebró la versión 63° de los Premios Grammy.



Billie Eilish fue la monumental ganadora de la noche por Everything I Wanted. Harry Styles, Taylor Swift y Bad Bunny, entre otros artistas, se presentaron en vivo en una versión sin antecedentes. El cantante argentino Fito Páez se llevó la estatuilla a Mejor Álbum Rock Latino o Alternativo.



Conozca algunos datos que no sabía de la ceremonia.

Harry Styles jamás había estado en los Premios Grammy

El exintegrante de One Direction asistió a los Premios Grammy por primera ocasión en su historia.



A pesar del triunfo de su carrera en solitario el músico jamás había ganado una estatuilla ni había estado nominado. En esta versión, se llevó el premio a Mejor Performance Solista Pop y participó en las categorías Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Videoclip. Sumado a que abrió la ceremonia con una versión acústica de 'Watermelon Sugar'.

Beyoncé es la dama con más Premios Grammy de la historia

La vocalista de éxitos históricos como 'Single Ladies' es la artista femenina que más nominaciones y premios Grammy acumula en su carrera: 79 nominaciones y 28 premios en general. Solo la sobrepasan su pareja Jay-Z y el compositor Quincy Jones, con 80 nominaciones cada uno.



En esta versión la artista destacó con 9 nominaciones; y, aunque no ganó en categorías primordiales, sumó 2 galardones.

Beyoncé recibiendo su premio número 78. Foto: EFE

Fito Páez es el decimosegundo argentino que obtiene una estatuilla

El cantautor de 'Mariposa tecnicolor' hace parte de los 12 nacionales argentinos, que al igual que él, ganaron un Premio Grammy fuera de la entrega de los Premios Grammy Latino.



Compitiendo contra Bajofondo por Aura, Cami por Monstruo, Lido Pimienta por Miss Colombia y Cultura Profética por Sobrevolando, Fito, se llevó la estatuilla a Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo por su disco La conquista del espacio.

Taylor Swift es la única mujer que ha ganado 3 veces en la categoría Álbum del Año

La vocalista se llevó el premio a Álbum del Año por su último disco Folklore. En la categoría competían además Jhené Aiko, Black Pumas, Coldplay, Jacob Collier, Haim, Dua Lipa y Post Malone. Esta es la tercera vez que Taylor Swift gana la estatuilla a mejor disco: en 2010 lo obtuvo por Fearless y, en 2016, por el disco 1989.



En la ceremonia, además, interpretó 'Cardigan' y 'August', dos canciones de su último disco.

The Weeknd ya no acepta ser nominado a los Premios Grammy

El artista que recientemente se presentó en el Super Bowl anunció que no volverá a presentar canciones para la entrega de premios. Esto luego de no ser nominado por su exitoso single 'Blinding Lights'. Antes de la ceremonia dijo públicamente que “debido a los comités secretos” ya no permitirá que su discográfica vuelva a presentar su música a los Grammy.

