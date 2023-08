Los asistentes de la misa de la Octava del Carmen de los Realejos, en Tenerife, España, quedaron realmente sorprendidos este domingo por el curioso acto realizado por un padre de familia con su hijo.



Los sacerdotes a cargo de la ceremonia se llevaron un susto, debido a que el hombre salió corriendo hacia el altar

El adulto colocó al niño en altar y salió corriendo en el lugar que habían consagrado a la Virgen del Carmen, la cual estaba en el santuario, y dejó al pequeño niño al lado de la patrona.



Este sujeto se bajó rápidamente, y aunque hizo varios intentos por dejar el niño donde estaba, fue interceptado por los creyentes para que no dejara al pequeño abandonado.



Según el diario de España ‘Avisos’, se observa cómo el niño es agarrado en brazos y acompañado por un feligrés, que vio de manera curiosa y sorprendida el acto.

Ayer en una misa en el Santuario del Carmen en los Realejos (Tenerife).

No está claro cuáles fueron los motivos para tener ese comportamiento, pues parece que el hombre estaba fuera de sí y no podía controlar sus impulsos. Mientras iba por los pasillos de la iglesia después de cometer el acto, comenzó a santiguarse.



Después empezó a orar y luego se arrodilló para pedir perdón por el acto cometido enfrente del altar y de la virgen, siendo aplaudido por los presentes en la iglesia.



Frente a este acto aún no se sabe la razón por qué lo hizo, pues su errática manera de actuar dejó entrever que no está bien mentalmente, pues también se le vio santiguándose compulsivamente antes de cometer el acto curioso.

¿Quién es la virgen de Fátima?

