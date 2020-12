Sacerdote descontrolado atacó a obispo durante reunión, en Argentina

Aunque sea difícil imaginar un altercado físico entre dos miembros de la Iglesia Católica, eso fue lo que ocurrió en San Rafael, un departamento de la provincia de Mendoza, en el centro de Argentina.



El agresor fue el sacerdote argentino Camilo Dib, quien golpeó a Eduardo Masía Taussig, de 66 años, el obispo de ese departamento.



La tensión entre las dos partes se venía elevando desde que cerraron el Seminario Santa María Madre de Dios, en julio pasado, porque algunos de sus sacerdotes no quisieron acatar una de las medidas que implementó el Obispado para prevenir la covid-19 en las eucaristías: darles la hostia a los fieles en la mano y no en la boca.

Según un comunicado del Obispado de San Rafael, dado a conocer por el medio local 'Los Andes', tras ese hecho, el 21 de noviembre pasado, Dib había auspiciado una protesta de vecinos en Malargüe, un departamento mendocino que limita con San Rafael.



Ese día se levantaron carteles con leyendas como "Monseñor traidor", "estamos huérfanos de pastor", "lobo vestido de cordero" y “no al cierre del seminario", informó el diario argentino 'La Nación'.

Además, en esa manifestación algunos de los participantes le habrían pinchado las llantas al vehículo de Taussig, quien estaba de visita en Malargüe, relató el 'Diario San Rafael'.

Un cura mendocino agredió a trompadas al Obispo de San Rafael por el cierre de un seminario: Camilo Dib atacó a la máxima autoridad de la Diócesis del sur mendocino, Eduardo Masía Taussig. El párroco “fue suspendido y prohibido de todo uso de su… https://t.co/BAVXLwVxjQ pic.twitter.com/8mYBS1ayDs — RADIO POPULAR SAN LUIS (@RADIOPOPULARSL) December 22, 2020

Ese incidente le valió una sanción disciplinaria a Dib, quien fue citado a una reunión en el Obispado de San Rafael para explicar lo sucedido.



En el encuentro, que tuvo lugar en la mañana del lunes 21 de diciembre, estaban presentes el obispo Taussig, Víctor Torres Jordán (el Presidente de la Comisión Diocesana de Justicia) y Luis Gutierrez Drisaldi (el Canciller de la Diócesis).

De acuerdo con la información compartida a 'TN' por José Álvarez, el vocero del Obispado, al principio del interrogatorio Dib asumió su responsabilidad en la protesta, sin embargo, de un momento a otro, "reaccionó desenfrenadó (...) Primero golpeó el escritorio y, luego, le pegó un puño al obispo, quien alcanzó a defenderse con sus manos, pero, al caer en la silla, la rompió”.

Un cura párroco agredió a golpes a un obispo de Mendoza durante una reunión



Camilo Dib agredió a golpes de puño al obispo de la Diócesis del sur mendocino, Eduardo María Taussig, cuando ambos mantenían una reunión en el Obispado en San Rafael, informaron desde la sede clerical. pic.twitter.com/5w38IpVYPp — radiounlar (@radiounlar1) December 22, 2020

​

Por la agresión, Dib quedó suspendido de su cargo y "tiene prohibido todo uso de su ministerio sacerdotal”. Por esto tendrá que dejar el cargo de Vicario de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Malargüe que ocupaba hasta el bochornoso incidente.



Esa determinación va acorde con el cánon 1270 del Derecho Canónico, por el cual cualquier clérigo que use violencia física se enfrenta a la suspensión.



Según añadió Álvarez para 'TN', el monseñor agredido no iniciará acciones legales.

