El clan Cossio, como es conocido en redes sociales, es una de las familias de influencers' más virales y populares de las plataformas digitales. Jefferson Cossio, Cintia Cossio y su esposo, Joahan López, han sabido labrarse un camino en el negocio de la creación de contenido y se han posicionado como uno de los personajes que más facturan gracias a sus videos.



Ellos se han vuelto tendencia en las últimas semanas por compartir a través de sus cuentas personales el viaje que han realizado a la región del Boom, en Bélgica, donde están disfrutando de uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo: el Tomorrowland.

No obstante, no todo es felicidad para el grupo de 'instagramers', pues López, quien es cuñado de Yeferson Cossio, narró el mal momento que vivió el pasado fin de semana, cuando un grupo de personas que estaban asistiendo al evento se se acercaron a él para robarle una costosa cadena valorada en 22 millones de pesos.



“De esta manera fue que a nosotros nos robaron en Tomorrowland”, comenzó introduciendo en sus historias de Instagram a sus más de 2.8 millones de seguidores.



Comentó que en un momento del festival se separaron para ir al baño y él quedó solo en una de las secciones del evento. En ese preciso momento un grupo de desconocidos se le acercaron para celebrar, pero todo era una distracción para poder hurtar sus pertenencias.



“En ese momento se me acercaron cinco tipos todos eufóricos, me rodearon completamente con una bandera y uno de ellos me cogió la cadena y me la arrancó” puntualizó López.



“Yo en esos momentos a pesar de la calentura alcancé a coger a uno de ellos y pensé en pelearme con él. Sin embargo, allá son muy estrictos con las peleas, entonces como yo no sé hablar inglés dije: ‘ me prendo con este man acá y corro el riesgo a que me saquen y me metan a la cárcel y me manden quien sabe para donde o dejo que me roben', entonces me dejé robar”.



Finalmente, dejó que las personas involucradas en el robo se fueran y se quedó en el festival de música siguiendo las reglas del evento. Contó que hay que tener mucho cuidado en este tipo de festivales porque hay demasiada gente desconocida y no por ser Europa deja de haber riesgo.



