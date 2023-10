Cuñada de Marcelo Cezán responde a presentadores de ‘La Red’ por llamarla 'mamarracho'

En el programa de farándula 'La red' se suele hablar de la vida de los famosos colombianos, descubriendo aspectos inéditos de sus facetas personales y apoyándose de entrevistas o publicaciones que suelen realizar en sus redes sociales.



(Lea también: Lorena Meritano y Rodrigo Triana fueron captados juntos: ¿romance a la vista?).



Dentro del 'show', existe una sección que se llama 'Tu moda sí incomoda'. Allí los presentadores Mary Méndez, Carlos Vargas, Frank Solano y Carlos Giraldo realizan críticas sobre la manera en la que se visten las celebridades en eventos como los Latino Music Conference and Awards.

Durante una emisión, que tuvo lugar hace dos semanas, los presentadores proclamaron a la cuñada de Marcelo Cezán, Nathalia Gutiérrez, más conocida como 'Nara', como "el mamarracho" de los premios, esto porque traía un crop top de manga larga y unos shorts de color blanco acompañados de unos flecos junto a unas botas del mismo tono.



(Siga leyendo: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron el cumpleaños de sus hijos por todo lo alto).



Luego de que pasaran la imagen de la ropa que llevaba puesta, se analizó cada aspecto. Carlos Vargas fue el primero en tomar la palabra: "En mi ignorancia, yo hubiera salvado la pinta tal vez con unas botas texanas, pero con el diseño original", esto porque las que la artista llevaba tenían un diseño deportivo.

Seguido a esto, el experto en estilo personal Juan Carlos Giraldo, explicó que los flecos están en tendencia, pero para ese tipo de eventos se utilizaban en otro tipo de materiales, como la seda o el hilo. A lo que Mary Méndez agregó que "no le hacía justicia a su cuerpo. Yo no la conozco personalmente, pero o es una mujer muy bajita o esta pinta la hace ver muy bajita".



La presentadora continuó explicando que era por el alto que las botas tenían, ya que estaban por debajo de la rodilla y que, aunque su short fuera bastante corto, visualmente, sus zapatos no le ayudaban a resaltar su altura. Sin embargo, para ella, era "una pinta bonita", pese a que no era la adecuada para un evento de ese tipo.

'Nara' responde ante las críticas de los presentadores



La actriz de doblaje dijo que había visto las críticas que realizaron sobre su vestuario, pero no se sentía afectada por esto, ya que "cuando eres artista te expones a que hablen bien, a que hablen mal y sobretodo cuando es un evento de noche, cuando es una gala, cuando es una alfombra, siempre están esperando qué 'outfit' vas a usar".



(De interés: Paola Jara no tendría contacto con los hijos de Jessi Uribe, según un rumor).



Agregó que en esa industria tienen que aceptar los comentarios negativos y expresó: "Ellos consideraron que yo era el 'mamarracho', yo me sentí súper bien, lo respeto pero no lo comparto, yo soy cantante de música popular y los flecos eran parte de mi 'outfit'. Muy regional y para ellos no estaba vestida de acuerdo a la ocasión".

La artista dijo que no se sintió afectada por esto, porque normalmente ella se solía reír de ese tipo de comentarios y que "por ahí dicen, que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen".



Gutiérrez culminó su mensaje diciendo que quería mucho a los presentadores porque la han apoyado en su carrera artística. Sin embargo, no estaba de acuerdo: "No comparto lo que dijeron, pero lo respeto, es un programa que debe tener controversia".

Más noticias en EL TIEMPO

El mensaje de las urnas, un duro sacudón para el gobierno del presidente Gustavo Petro



Las lecciones que le deja triunfo de Carlos Fernando Galán al petrismo y la izquierda



Tras resultados de las regionales, así queda el partidor presidencial para el 2026



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO