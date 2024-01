Cumplió el sueño de vivir en Europa, pero descubrió un lado oscuro de afrontar

Florencia, oriunda de Argentina, siempre sintió un impulso de movimiento, una necesidad de explorar más allá de su tierra natal. A pesar de su amor por su país, experimentaba una desconexión con su entorno y anhelaba descubrir nuevas culturas y paisajes. Esta inquietud se vio intensificada en 2015, cuando estaba por graduarse en Derecho. Si bien soñaba con emigrar, no encontraba el coraje para hacerlo, a pesar de haber contactado con universidades de todo el mundo.

La vida en Argentina le parecía una suerte de prisión dorada que no lograba aplacar su deseo de cambio. Florencia reflexiona sobre su constante búsqueda de movimiento, incluso en el ámbito laboral, y sobre cómo su relación de pareja renovó su deseo de aventura.



El giro llegó con la pandemia. Florencia, ya casada y con una exitosa carrera en marketing digital, vio en este nuevo escenario global una señal para retomar sus sueños de emigración. La posibilidad de trabajar remotamente le brindó la libertad que tanto anhelaba. Su esposo accedió a emigrar, pero con la condición de trasladarse con un empleo asegurado. Madrid se presentó como el destino ideal cuando él recibió una oferta de trabajo en la capital española.



Florencia vive en Madrid, España. Foto: Cortesía.

Al llegar a Madrid, Florencia experimentó una sensación de libertad y anonimato que nunca había sentido en Argentina. La diversidad cultural, la amabilidad de la gente y la facilidad para viajar por Europa la enamoraron de la ciudad. Encontró en Madrid un lugar donde se sentía como en casa, apreciando incluso los detalles más cotidianos como la prioridad peatonal y el funcionamiento eficiente de los servicios.



No obstante, adaptarse a la vida en Madrid no estuvo exento de desafíos. A pesar de decidir no continuar su carrera en Derecho, Florencia se abrió camino en el marketing digital, consiguiendo rápidamente clientes gracias a su proactividad y la recomendación de otros. También reflexiona sobre las diferencias culturales, especialmente en la moda y la comida, prefiriendo siempre las raíces argentinas.



“En relación a la calidad humana, algo que me gusta mucho es que son directos ¿nos vemos mañana? nos vemos mañana. Todos te incluyen. Recuerdo que el gimnasio al que iba era muy de barrio y la gente me escuchaba hablar y me decían 'oye, eres argentina', 'amo tu tonada','me fascina cómo hablas', 'me haces acordar a Tini'”, continúa. “La comida, me quedo toda la vida con la argentina, la moda también. No pude hallarme en la moda española”.



La argentina trabaja en marketing digital. Foto: Cortesía.

Sin embargo, la emigración trajo consigo un costo emocional inesperado. La enfermedad y posterior pérdida de su padre en Argentina impactaron profundamente en su bienestar, desencadenando episodios de ansiedad y depresión. Esta parte de su experiencia, a menudo no abordada en las narrativas de emigración, revela la complejidad y los desafíos emocionales de dejar atrás familia, amigos y un país entero.



En medio de su lucha, Florencia reconoció la importancia de la terapia y la medicación para superar estos momentos difíciles. Estos recursos, junto con el apoyo de su familia, fueron cruciales para su recuperación.



Eventualmente, el deseo de estar cerca de su familia llevó a Florencia a considerar un regreso temporal a Argentina. A pesar de las complicaciones y los sentimientos encontrados sobre su identidad y pertenencia, decidió volver para rendir un examen y pasar las fiestas con su familia. Este regreso, sin embargo, no fue fácil. Se encontró con una Buenos Aires fría y una depresión que resurgía, además de sentirse desplazada incluso dentro de su círculo de amigos.



Actualmente, Florencia se encuentra en un punto de reflexión y decisiones. Mientras disfruta del verano argentino, se debate entre su amor por su país natal y el deseo de regresar a Madrid. Reconoce que la experiencia de emigrar ha cambiado su perspectiva sobre muchos aspectos de la vida, incluyendo su relación con Argentina. A pesar de las dificultades y desafíos, Florencia se siente parte del mundo, consciente de que la vida es un viaje constante de autodescubrimiento y adaptación.



“Hay que soñar, sí, pero también bajar a tierra un poquito al menos para volver a soñar. Creo que mi historia es la otra cara de emigrar, una de la que mucho no se dice o no se habla. Hoy, sinceramente, veo a mi país destruido, y para colmo, la casa que alquilé no tiene luz. Una parte de mí quiere salir corriendo a Madrid y otra parte tiene esperanzas. Hoy me encuentro dividida una vez más entre España y Argentina. Creo que nos pasa a todos los que emigramos”, aseguró.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación y contó con la revisión de la periodista y un editor.