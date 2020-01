Con sentidas palabras, Barack Obama celebra el cumpleaños de su esposa.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama no pasó por alto el cumpleaños número 56 de su esposa Michelle Obama y, por medio de sus redes sociales, manifestó lo importante que ella es en su vida.



"¡En cada escena, tú eres mi estrella, @MichelleObama! ¡Feliz cumpleaños, bebé!" escribió Obama junto con un mosaico de fotos demostrando lo felices que son.



La reconocida pareja siempre se ha caracterizado por ser una de las más estables del panorama estadounidense.

La publicación ya cuenta con más de tres millones de likes y 67 mil comentarios en Instagram, lo cual demuestra que siguen siendo una de las parejas más queridas en el mundo digital.



Pero ¿Por qué tienen una relación tan exitosa y estable? aquí algunos de los acertados consejos que el matrimonio aplica en su vida diaria.

1. Es importante no dejar que el tiempo deteriore la relación, esa 'llama de amor' que está viva en los inicios de cualquier pareja se debe mantener con el pasar de los años sin olvidar los detalles afectivos que fortalecen la relación. O sino, quien lo confirma es el expresidente estadounidense que afirmó para su aniversario número 27 lo siguiente: “Como dijeron los Beatles: todo va a mejor con el tiempo. Gracias, cariño, por estos maravillosos 27 años”.

2. Si en una relación alguna de los dos personas se siente inferior por culpa del otro, esa pareja nunca va a perdurar. La persona ideal amará a su compañero de vida tal y como es y aprenderán a crecer juntos. Una manera de mejorar la relación es destacando los valores que esa otra persona tiene. Barack Obama lo ha hecho desde los inicios de esta relación y esta es una de la forma en que lo hace: "No solo eres mi esposa y la madre de mis hijas, también eres mi mejor amiga. Amo tu fortaleza, tu gracia y tu determinación. Y te amo cada día más" afirmó en una de sus redes sociales.

3. Siempre y cuando en una relación exista el verdadero amor, es muy importante saber ayudar a su pareja así sea en la cosa más mínima. Entre los dos estarán sincronizados en el gran equipo que podrían ser. De hecho, en el primer discurso que hizo Barack Obama en su posesión como presidente en el año 2012 afirmó: " Yo no sería el hombre que soy sin la mujer que accedió a casarse conmigo hace 20 años. Michelle, nunca te he querido más." Y es aquí donde queda demostrado que así como ella estuvo con él en lo malos momentos, con más razón puede gozar de los frutos que dieron sus esfuerzos.



4. Es muy importante mantener la vida laboral separada de la personal. Una relación no se puede agotar con problemas que no le competen y ,por el contrario, sí la contamina y la deteriora. Realizar actividades fuera de lo común hace que la relación se fortalezca más. Aunque para la pareja Obama fue un poco difícil al comienzo, más adelante lo pudieron solventar, aunque Michelle reconoce que le enfado un poco "la absorbente carrera política de su marido", que la obligó a ser "madre trabajadora a tiempo completo y esposa a tiempo parcial", según contó en uno de los episodios de su libro 'Mi historia'.

5. Finalmente, deben existir espacios únicamente para el fortalecimiento de la relación. Es crucial que el tiempo en pareja sea de calidad y en cantidad. Realizar actividades fuera de lo habitual hará que se fortalezca más la relación. La exprimera dama estadounidense lo recordó así en su aniversario numero 27: “Hace 27 años este tipo me prometió una vida llena de aventuras. Diría que ha cumplido. Aquí está nuestro siguiente capítulo para convertirnos en personas con el síndrome del nido vacío y descubrir qué es lo que viene después. Mientras, todavía sentimos la magia que nos unió hace todos esos años. Feliz aniversario, Barack”.

