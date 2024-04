'Culotauro' se despachó en contra de Nataly Umaña: 'Cruel exponer así un matrimonio'

La casa de los famosos’ siguen dando de qué hablar en las redes sociales, entre los destacados por estos días, se ven a Nataly Umaña y ‘Culotauro’, los últimos eliminados de marzo del formato del ‘Canal RCN’. Los participantes de ‘’ siguen dando de qué hablar en las redes sociales, entre los destacados por estos días, se ven ay ‘’, los últimos eliminados de marzo del formato del ‘Canal RCN’.

Como se recuerda, la actriz y el comediante no lograron congeniar dentro del ‘reality’, por esto, cuando la ibaguereña salió, dejó nominado al humorista, asegurando: “Siento que es el cáncer de la casa y como cualquier cáncer hay que erradicarlo, antes de que haga metástasis y se lleve a toda la casa”.

Cuando Camilo Díaz se convirtió en el séptimo eliminado y se enteró de lo que Nataly había dicho de él, no dudó en responder.

El hombre, de 26 años, estuvo como invitado en ‘Buen día, Colombia’ de ‘RCN’ y allí se habló de su estadía en ‘La casa de los famosos’; sobre el comentario de la actriz, dijo: “Si ella (Nataly) piensa eso, lo respeto. ¿Qué puedo hacer? ¿Odiarla? Para qué. Perdón que les diga esto, si le parecieron crueles los chistes, me parece mucho más cruel exponer así un matrimonio. Es la perspectiva de una persona con doble moral, o 'morronga'. Nadie es libre de pecado; igual no le guardo rencor y no es algo que quiero que me pese en mi vida”.

Sobre el término “cáncer” que Umaña usó cuando lo nominó, argumentó: “Yo no siento que sea un cáncer para nadie. Lo que ha hecho la comedia en mi vida, es curar por los chistes que uno puede hacer. Uno logra salvar o resguardar a muchas personas desde su pensamiento; y darles el valor de poder reírse de lo que nadie se ha atrevido de decirles”.

‘Culotauro’ tuvo roce con Ana Karina Soto al hablar de Diana Ángel

Otro detalle que no pasó desapercibido en la entrevista de Camilo Díaz en ‘Buen día, Colombia’, fue un incómodo momento que varios televidentes comentaron en redes sociales.

De acuerdo con lo visto, la presentadora Ana Karina Soto cuestionó al comediante sobre algunas actitudes aparentemente indiferentes que él tuvo con Diana Ángel en ‘La casa de los famosos’ cada vez que ella le demostraba su cariño.

“Está la imagen donde le corriste la cara, la imagen donde Diana te hizo un postre que tú le dejaste tirado, hay muchos comentarios en relación con tu comportamiento con Diana. Entonces, ¿cómo explicas esos comportamientos poco caballerosos frente a Diana, si supuestamente estás cuidando de ella?”, le preguntó Ana Karina a ‘Culotauro’.

El joven se defendió y reprochó la frase “poco caballeroso”, asegurando que siempre fue claro con la actriz sobre su objetivo dentro del ‘reality’.

“Me parece que las palabras ‘poco caballeroso’, como un poco como señalantes (...) Yo fui consecuente con lo que hablé con ella, que ojalá lo hayan visto, de lo contrario pueden hacerlo por Vix”, manifestó el humorista.

Ana Karina lo interrumpió para dejar claro que siempre ve la señal de VIX y ‘Culotauto’ no dudó en responderle: “Me alegra, pueden repetirlo”, dejando gran tensión en el aire.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO