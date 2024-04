'Culotauro’ aclara si esperará a Diana Ángel para estar juntos afuera: 'Fue algo genuino'

amilo Díaz conocido como ‘Culotauro’, se despidió de ‘La casa de los famosos Colombia’ el 31 de marzo, luego de no recibir suficientes votos por parte del público en Semana Santa, días en los que estuvo nominado junto a Sandra Muñoz, Juan David Zapata, Alfredo Redes y Omar Murillo. conocido como ‘’, se despidió de ‘’ el 31 de marzo, luego de no recibir suficientes votos por parte del público en Semana Santa, días en los que estuvo nominado junto a

El comediante ha ofrecido varias entrevistas a programas, en especial del ‘Canal RCN’, en los que ha contado su experiencia dentro del ‘reality’ que pronto recibirá a cuatro nuevos integrantes.

El tema que se roba el protagonismo en cada conversación de ‘Culotauro’ con los presentadores es la relación que tuvo con Diana Ángel, la cual dejó varias dudas entre los televidentes, pues hay quienes aseguraban que el joven no parecía sentir amor por la actriz, mientras ella sí se lo demostraba cada vez que podía.

‘Culotauro’ habló de una posible relación en el futuro con Diana Ángel

En el formato ‘Mañana express’, Camilo Díaz fue cuestionado por el periodista Santiago Vargas sobre si una vez salga la cantante de ‘La casa de los famosos’, podría nacer una relación amorosa.

El colombiano aseguró: “Lo que pasó con Diana fue algo genuino, fortuito, nació en la casa y nació desde el arte, que creo yo que, es la mejor forma de empezar una relación porque empezó desde un regalo que yo le hice haciendo ‘clown’ y de repente ella terminó con una canción”.

Y añadió: “Si algo de lo que pasó en la casa fue real en un lugar en el que hay muchas cámaras y llega a ser igual de real afuera, pues que pase, que todo fluya, sin afanes, no hay afán”.

Sobre la canción que Diana le compuso y le cantó en el ‘reality’, ‘Culotauro’ le dijo a Santiago Vargas: “Jamás en la vida me habían hecho una canción, y cuando la vi cantar supe que estaba contemplando un regalo muy importante, la verdad no me la creía”.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

