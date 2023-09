En la noche de este martes 12 de septiembre, en medio de una audiencia pública para la regulación de aéreos anómalos no identificados ante el Congreso de México, se mostraron dos cuerpos que supuestamente pertenecen a "seres no humanos".



El hallazgo científico se había producido en 2016 y los cuerpos de estas dos criaturas habían sido sometidos a diferentes estudios por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que determinó que no tenían origen terrestre.



"No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios", dijo Jaime Maussan, ufólogo.



Luego de que las imágenes se hicieran virales en internet, muchos crearon un debate alrededor de la veracidad de los cuerpos de estos seres, pues muchos aseguran que estos dos seres ya habían sido mostrados en un documental de 'History'.



Según varios usuarios estos "cuerpos no humanos" pertenecerían a unas momias de nazca, o momias tridáctilas de Nazca descubiertas en Perú y consideradas como “el gran descubrimiento arqueológico del siglo XXI” ocurrido en el 2016.



Desde su aparición, hace casi una década, se ha cuestionado su origen y se ha denunciado la extracción de momias de tumbas sagradas para realizarles modificaciones y que tengan una apariencia diferente.



El World Committee on Mummy Studies, una de las organizaciones más importantes en el estudio de momias, dijo que el supuesto hallazgo de vida extraterrestre es: "Una irresponsable campaña organizada de desinformación".



Raúl Trejo Delarbre, Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y Doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en entrevista con WIRED en Español dijo:



“Lo que pasó ayer en el Congreso mexicano fue un espectáculo, con información no necesariamente verificable, definida por el fanatismo que busca mucho más la espectacularidad mediática y réditos políticos, que explicar el fenómeno de la posible vida fuera de nuestro planeta, y sobre todo es un asunto que excede las tareas del Congreso”.



Universidad Nacional Autónoma de México dice que no realizó pruebas en estos seres

Tras el anuncio, el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores (LEMA) dijo que las pruebas se habían hecho en el laboratorio, pero que estos resultados habían sido reinterpretados por las personas que estuvieron en el Congreso.



"Están destinados a determinar la antigüedad de la muestra que trae cada usuario y en ningún caso hacemos conclusiones sobre el origen de dichas muestras”.

