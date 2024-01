Cuca Caicedo, de 'Guerreros', habla de su pre-candidatura a Miss Universo Colombia

Iniciando el 2024, Estefanía Caicedo, más conocida en redes sociales como ‘Cuca’ Caicedo, dio a conocer que ha sido pre-seleccionada para participar en el concurso de belleza más importante de Colombia.

La ‘influencer’ ganó gran reconocimiento hace más de cinco años, por haber sido parte de ‘Guerreros Colombia’, un programa de concurso del ‘Canal 1’, en el que recibió el sobrenombre de ‘la mamá leona’.

Posterior al fin del programa, se estrenó como presentadora de ‘A ganar se dijo’ del mismo canal de televisión, junto a otros exguerreros (Tatiana Ángel, ‘Wakanda’, ‘Pantera’ y Camilo Tello).



Ahora, Cuca se prepara para un nuevo proyecto en su vida profesional: ser parte de Miss Universo Colombia como una de las candidatas.

Como se recuerda, Natalie Ackermann, dueña de la franquicia en este país, le dijo a la revista ‘15 minutos’ que ya no se cumplirá con el parámetro de tener 18 a 27 años para inscribirse. Cualquier mujer, sin importar la edad, puede concursar, e incluso, las que estén casadas y tengan hijos pueden aspirar a llevarse la corona.



En entrevista con EL TIEMPO, Estefanía Caicedo dio a conocer algunos detalles sobre por qué decidió inscribirse en el reinado, si sus tatuajes serían un problema para seguir adelante en el certamen, cómo se prepara y más.

¿Qué significó para usted esta noticia?

Inmediatamente recibí la noticia, me devolví 10 años atrás cuando yo iba para Miss Colombia por el Quindío y fui destituida dos semanas antes de empezar el reinado. Se me pasó toda esa historia por la cabeza y dije: ‘wow el universo es perfecto, me está dando la oportunidad de volver a cumplir este sueño 10 años después’, entonces para mí fue un ‘shock’, una alegría y un agradecimiento al mismo tiempo.

¿Por qué fue destituida?

Fui destituida porque cuatro años atrás (antes de Señorita Colombia), había estado en otro reinado por otro departamento y eso era una regla que, para el antiguo dueño de la franquicia, que se llamaba Reinado Nacional de la Belleza, no estaba permitido. De hecho, la chica que había quedado en segundo lugar, su mánager fue el que envió las fotos para que a mí me destituyeran y así la segunda persona subiera al podio y se fuera para el reinado.

¿En qué momento tomó la decisión de inscribirse para la versión 2024?

La verdad fue gracias a mis seguidores. Ellos me escribieron y me dijeron: ‘Cuca por qué no te animas a participar en Miss Universo, mira que el año pasado fue una mamá (Camila Avella), ya no hay límite de edad, tú puedes ir, yo confío en ti, Cuca cumples tu sueño, ¡vamos, vamos!’.



Fueron varios los seguidores que me escribieron cuando abrieron las convocatorias y dije ‘bueno, no pierdo nada, gano mucho y, de paso, por qué no cumplir el sueño que no pude cumplir hace 10 años’ y por eso lo hice.

¿Qué edad tiene?

34 años.

Algunos internautas preguntaron en los comentarios de su publicación si sus tatuajes serían algún impedimento para que siga adelante con la participación, ¿qué le han dicho al respecto?

Ahora ‘Miss Universe’ da la oportunidad a que toda belleza, sin importar si es madre, si es casada, puedan participar. Yo pienso que las personas que tenemos tatuajes hemos sido etiquetadas, hemos sido estigmatizadas y hemos sido satanizadas como algo malo, como algo que no sirve, como gente diferente que no tiene nada bueno qué aportar a la sociedad y eso es totalmente falso.



Nuestro cuerpo es un lienzo en blanco en el que podemos plasmar lo que sentimos y mis tatuajes son un reflejo de todas las experiencias espirituales que yo he podido tener, y las experiencias de vida que me han dejado un aprendizaje, pero eso no me hace mala persona, no me hace menos digna de poder participar en un certamen de belleza, todo lo contrario, si la gente se diera la oportunidad de conocer mi interior, de conocer mi esencia, no como ‘Cuca’, sino como Estefanía Caicedo Zapata, sería totalmente diferente la historia.

¿Cómo se está preparando para avanzar en el certamen?

Lo más importante en este momento, antes de avanzar a la siguiente etapa, es prepararse a nivel mental, a nivel emocional, porque un certamen como este, entre otros campos que se viven en la sociedad, siempre va a haber una presión por parte de la gente ‘que si esto, que si aquello’, en mi caso que si tengo tatuajes, que si es que estuvo en un programa de deporte ('Guerreros') no sirvo para un certamen de belleza, que si no tengo la belleza que se requiere, en fin, y eso que no he estado ya ahí en el ‘miss universe’. Tú te imaginas que eso pase y yo no esté preparada ni esté fuerte a nivel mental, emocional y espiritual para afrontarlo. Creo que ese es el secreto de todo.



Además, estoy preparándome a nivel físico, haciendo ejercicio, estoy también preparándome con mis estudios, entonces creo que va a ser algo bonito.

¿Qué departamento o ciudad estaría representando?

Yo soy de Cali, así que me encantaría muchísimo representar a mi ciudad o a mi departamento del Valle del Cauca. Sería excelente.

¿De ganar el concurso, qué mensaje llevaría a Miss Universo?

Yo llevo mucho tiempo enfocándome en la salud mental y en la salud emocional de las personas, porque como persona que vivo un trastorno mental alimenticio (bulimia) todos los días de mi vida.



Me doy cuenta de la importancia de tener una buena salud cerebral, de tener una buena salud emocional, de tener una gran fortaleza espiritual, y de llevar un mensaje de amor y unión al mundo, porque la verdad nos hemos separado un poquito de la fuente que significa la unión de uno solo.



Nos hemos dedicado a las guerras, a las diferencias, a demostrarnos que somos más que los demás, a vivir constantemente acelerados, por tener a nivel material, a tener a nivel de títulos, y nos estamos enfermando a nivel mental, a nivel emocional. Por estar en esa competencia.



Hemos tenido que estar acorralados porque la misma sociedad no ha podido entender que esto es importante como varias enfermedades que no tienen cura, pero con las enfermedades mentales se puede llevar una vida normal, entonces creo que mi enfoque es ese, la salud mental y la salud emocional de las personas.

