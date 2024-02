Cuaresma 2024: días de abstinencia y ayuno, pasos sencillos para practicarlo

El pasado 14 de febrero se celebró el Miércoles de Ceniza, evento con el que dio inicio la cuaresma y la espera de la llegada de Semana Santa.

La Cuaresma no se encuentra prescrita como mandato en la Biblia, pero sí se ha convertido en una práctica litúrgica de la iglesia católica, así se expresa en la página web religiosa ‘Compelling Truth’.



Igualmente, exponen que, esta actividad se refiere a un lapso de ayuno que abarca seis semanas o 40 días, previos a la celebración de la Pascua, su propósito principal es manifestar la penitencia como preparación para la conmemoración de la resurrección de Jesucristo.



“El tiempo de cuaresma nos remite a los cuarenta días en que Jesucristo, impulsado por el Espíritu, se retira al desierto tras ser bautizado por Juan. Esta soledad no es aislamiento sino intimidad con el Padre”, agrega el sitio de internet ‘Conferencia Episcopal Española’.

Durante la Cuaresma, los católicos deben cumplir no solo con la oración y la asistencia a misa, sino también con el ayuno y la abstinencia.



¿Cuáles son los días de ayuno y abstinencia?

La Diócesis de Little Rock destaca en su página web que el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia; sobre el ayuno se permite una comida completa y dos más pequeñas.



Todos los viernes de Cuaresma requieren abstinencia para los creyentes de 14 años en adelante, mientras que el ayuno es obligatorio para adultos de 18 a 59 años.

¿Qué incluye la abstinencia?

La Diócesis de Little Rock agrega que, los católicos deben abstenerse de comer carne los días: Miércoles de Ceniza, Viernes Santo y cada viernes durante la Cuaresma.



Esta medida se toma como un acto penitencial en cumplimiento de la temporada de Cuaresma, con especial atención los viernes por ser el día de la muerte de Jesús.



La regla de abstenerse de comer carne abarca todo tipo de proteína y órganos de animales y aves, así como sopas y salsas espesas que la contengan.



Sin embargo, se permite el consumo de productos derivados como huevos y queso; el pescado y otros animales de sangre fría se han aceptado como alternativas durante los días de abstinencia.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

