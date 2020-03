¡Increíble! Este hombre corrió una maratón sin salir de su casa

Por estos días, muchos países del mundo se encuentran en cuarentena, medida que han adoptado con el objetivo de reducir el número de contagios por coronavirus. Francia no es la excepción, hasta la fecha se han registrado más de 16.000 casos de personas con el virus y alrededor de 674 muertos.



Aun así, muchos franceses no han acatado el aislamiento obligatorio, por lo que las autoridades optaron por endurecer las penas para aquellos que salgan de casa sin una razón justificada.

En medio de este panorama, el atleta Elisha Nochomovitz compartió en sus redes sociales su experiencia corriendo 42.2 kilómetros sin salir de casa.



El hombre de 32 años es maratonista y decidió homenajear al personal médico de su país corriendo una maratón en solo 7 metros de largo, distancia que tiene su balcón, en seis horas y 48 minutos, tiempo que no es su mejor marca, pero que sirvió, además, como una forma de invitar a sus seguidores a quedarse dentro de sus hogares..



"Se trataba de lanzar un desafío un poco loco y traer un poco de humor, para desdramatizar la situación de confinamiento" dijo a The Guardian.

Nochomovitz es un atleta que ha participado en diferentes carreras. Foto: Instagram: @elisha_nochomovitz

Durante las casi siete horas, de acuerdo con The Guardian , debido a las condiciones, en varias oportunidades sintió nauseas, pero su mayor preocupación era que, quizá, sus vecinos se quejaran por el ruido y la fuerza de sus pasos.



Con este reto, no solo homenajeó a los profesionales en medicina de su país, sino que además, demostró que se puede mantener una vida sana y hacer ejercicio durante el aislamiento. Y aunque en Francia algunas personas todavía salen a las calles para correr, Nochomovitz los invitó a no arriesgarse.



“La orden era quedarme en casa, eso fue lo que hice. Solo para mostrarles que no tenemos excusas, y piensen en todos estos cuidadores que están en primera línea frente a este virus” escribió en Instagram.



