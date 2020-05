Los famosos que le han hecho trampa a la cuarentena en el país

Instagram: @Pipebueno

Maluma y Pipe Bueno



Estos dos cantantes colombianos han estado bastante activos en sus redes sociales durante la cuarentena. A pipe bueno, cantante de música popular, se le ha visto apareciendo en videos con la también artista Luisa Fernanda W, hablando sobre el hijo que esperan. Por su parte, Maluma, mostró la lujosa mansión en la que está pasando la cuarentena en Medellín. Sin embargo, las redes sociales pueden jugar una mala pasada si no se tiene cuidado con lo que se publica, sobre todo en esta época. Pipe Bueno publicó una foto junto a Maluma y su madre, Marlli Arias, en Charco Azul, un lago turístico de Antioquia. Lo que queda en duda es si la foto es reciente o no, sin embargo Pipe Bueno aparece con su cabello pintado de amarillo, 'look' que adquirió en los días de cuarentena. Cabe recordar que en Colombia el aislamiento obligatoria irá, en principio, hasta el 31 de mayo.