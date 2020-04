Así puede ayudar a los más necesitados en esta cuarentena

Archivo Particular

Una innovadora iniciativa de ‘crowdfunding’ busca ayudar a las personas que más lo necesitan en estos momentos difíciles para Colombia y para el mundo. La ONG Join a Town, en colaboración con otras organizaciones, busca reunir un fondo solidario para ayudar a poblaciones vulnerables como familias de empleadas domésticas a quienes no les continuaron pagando y familias de Soacha que viven de las ventas ambulantes, pero que ante el aislamiento no han podido trabajar.



Para ayudar en esta iniciativa usted puede ingresar a la dirección https://www.gofundme.com/f/covid-19-crowdfunding y donar. “Recuerden que la unión hace la fuerza y no todos tienen nuestras mismas posibilidades”, escribe Daniel Felipe, uno de los principales promotores.