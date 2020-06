¿Cómo está afectando la cuarentena a las mascotas?

El aislamiento preventivo, implementado por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, ha tenido un impacto en los hábitos y en el estilo de vida de toda la sociedad.



Un cambio brusco que, además de afectar a las personas, puede alterar el comportamiento y la salud de las mascotas.



La falta de paseos, juegos en el parque y la modificación de su rutina puede provocar que algunos animales de compañía, como gatos y perros, manifiesten señales de ansiedad, aburrimiento o cambios en su comportamiento.

Según información del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, lo anterior se debe, en gran parte, a que por causa de la cuarentena la convivencia con ellos es mayor.



Por ejemplo, en el caso de los canes, el hecho de reforzar el vínculo con sus dueños puede hacer que se vuelvan más dependientes, lo que puede convertirse en algo problemático una vez se levante la medida.

Esto puede tener un efecto contrario en los gatos dado que, al estar acostumbrados a la soledad, una alteración en su entorno puede provocarles estrés.



Cabe mencionar que los animales domésticos perciben con mayor facilidad el estado de ánimo de sus cuidadores y, por ello, es común que durante esta época presenten una inestabilidad emocional.Emociones que pueden exteriorizar con conductas no habituales como ladrar o maullar de manera excesiva, orinar en lugares poco usuales o destrozar objetos.

Consejos para el bienestar físico y mental de las mascotas durante la cuarentena

Según la Universidad Estatal de Carolina del Norte una de las prácticas más sanas para los perros durante la cuarentena es mantener rutinas que les permita sentirse seguros. "Cuanto más los animales pueden predecir lo que puede pasar, más cómodos se sienten", señala la institución.



Esto aplica tanto para los paseos que dan a los alrededores como para el sueño y las comidas."Trate de mantener básicamente las mismas rutinas de la mañana y de la tarde que tenía cuando debía ir al trabajo o a la escuela", aconseja Margaret Gruen, profesora asistente de medicina del comportamiento en la Facultad de Medicina Veterinaria.

Enriquecer su ambiente con juguetes es una buena alternativa. Foto: iStock

Asimismo, Gruen señala que para los gatos puede ser un poco más complejo adaptarse a la compañía constante de sus dueños en términos de calidad del sueño. Para ellos, es muy importante que no se les interrumpa la hora de la siesta y que sus espacios no sean invadidos.



"Si tiene una mascota que pasa el tiempo encerrada o en un lugar particular cuando los humanos no están en casa, puede hacer que regrese lentamente a esa rutina haciendo que esté un momento allí e ir aumentando gradualmente ese tiempo", enfatiza la doctora Gruen.

De igual forma, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile sugiere que es importante prestar atención a los signos poco comunes que muestre su mascota.



En caso de que su perro o su gato presente problemas de salud, se aconseja intentar comunicarse con su médico veterinario por teléfono o videollamada para que evalúe la urgencia.



Asimismo, señala que velar por el bienestar y la salud de los animales ayudará a traer paz mental y física, no solo a ellos, sino también a sus dueños.

Tendencias EL TIEMPO