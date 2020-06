Los beneficios de tener una mascota que nos acompañe en el teletrabajo

A raíz de la contingencia causada por el nuevo coronavirus, la mayoría de personas han implementado el trabajo desde casa. Por ello, este 26 de junio, día mundial de llevar la mascota al trabajo, tendrá que celebrarse de una manera particular.



A propósito de la celebración, expertos resaltan los beneficios de convivir a plenitud con los animales durante la cuarentena.



Cuando se trabaja desde casa en compañía de una mascota, como perros o gatos, los niveles de estrés se reducen considerablemente, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Virginia Commonwealth, en Richmond. A sí lo informó el medio mexicano 'El Imparcial'.



“Se ha demostrado que los empleados que conviven con un perro en sus espacios de trabajo experimentan menos estrés en comparación con aquellos que no lo hacen”, afirmó Adrian Polo Jerez, coordinador técnico de la compañía MSD Salud Animal en México, según información del citado medio.



De acuerdo con Jerez, la presencia de estos animales aumenta la motivación, la interacción y la sensación de felicidad en las personas. Los beneficios también son para los animales, quienes pasan menos tiempo solos y su estrés también se ve reducido.

Andrés Villa Ruíz, médico veterinario de la Universidad Nacional con maestría en ciencias veterinarias, destacó que la compañía de las mascotas tiene aportes para el sistema inmunológico de los seres humanos.



De acuerdo con el experto, la falta de contacto con otras personas y con el exterior propicia que el cuerpo no estimule las defensas como solía hacerlo en el día a día antes de iniciar la cuarentena. Sin embargo, para las personas que tienen mascotas este efecto se disminuye gracias a la compañía brindada por un perro o por un gato, entre otros animales que pueden alegrarle la jornada.



Los gatos y los perros traer grandes beneficios para la salud fisica, mental y emocional de sus dueños. Foto: iStock

Villa también enfatiza en el soporte emocional que representa una mascota. Según el médico veterinario, es más fácil recibir malas noticias acompañado de un perro o un gato que recibirlas en soledad. Hablar de los problemas o comunicárselos a la mascota, así, evidentemente, no se dé una respuesta verbal, implica liberar ciertas cargas emocionales.



A su vez, Villa destaca que la compañía de la mascota hace que se produzcan mayores endorfinas que incrementan el bienestar en las personas.



El médico veterinario recomienda que durante el aislamiento el dueño de la mascota asuma la responsabilidad de su cuidado. Es importante que saque a pasear a su perro cada vez que tenga oportunidad de hacerlo. “No son dependientes del tiempo, pero sí de la actividad y el contacto”, afirma Villa.



Además, es importante que juegue con ellos incluso dentro del hogar. El contacto físico también va a estimular a la mascota y le va a generar emociones positivas al dueño.



Villa recalca que se debe hacer un cepillado frecuente, que no implique necesariamente un baño.



Aunque por la pandemia se perciban más los olores en los animales o se tenga más tiempo para su aseo, es importante regular la frecuencia de los baños. Un exceso de esta actividad podría traer problemas de defensas en la piel para los perros.



Finalmente, el médico veterinario explica que no se debe ‘malnutrir’ a la mascota. Esto significa que se debe continuar con una dieta de concentrado aún sia hora se come más en el hogar o se tiene la oportunidad de ofrecerle comida casera al animal.

Las mascotas durante los periodos de crisis como el causado por el nuevo coronavirus, representan un soporte emocional para sus dueños Foto: istockphoto

Para que su mascota se vuelva un apoyo y no una distracción constante, MSD Salud Animal, en México, también recomienda establecer normas de convivencias relacionadas con los espacios y los horarios. A su vez, algo fundamental es proteger los cables para evitar que las mascotas los muerdan y habilitar espacios cercanos a su lugar de trabajo para que el animal pueda dormir o estar acostado mientras usted cumple sus labores.



La organización también aconseja practicar ejercicios de adiestramiento y aprendizaje durante los recesos que se den durante la jornada de trabajo. Nuestros amigos peludos merecen una 'pausa activa'.

