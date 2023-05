Este sábado 6 de mayo, el rey Carlos III fue coronado en la Abadía de Wesminter, en Londres. Su servicio como heredero al trono ha sido uno de los más largos, pues fueron 70 años, lo que lo convierte en uno de los monarcas con más años de preparación para el reinado. Además, a sus 74 años, se ha convertido en el rey con mayor edad que ha subido al trono británico.

Antes de que Carlos III subiera al trono tras la muerte de su madre Isabel II, en septiembre de 2022, tan solo dos monarcas habían utilizado el nombre Carlos. Se trata de Carlos I y Carlos II, quienes eran padre e hijo.



La historia de estos dos reyes no fue la mejor, pues el primero fue decapitado tras una guerra civil en 1649. Por su parte, el segundo recuperaría el trono en 1660, pero su relación con el Parlamento no era la mejor. Pasaron 350 años, para que otro rey eligiera ese nombre, tal vez porque los anteriores no fueron los mejores.



(Lea también: La lista oficial de invitados a la coronación del rey Carlos III en Westminster).



La historia de estos dos reyes no fue la mejor, pues el primero fue decapitado tras una guerra civil en 1649. Por su parte, el segundo recuperaría el trono en 1660, pero su relación con el Parlamento no era la mejor. Pasaron 350 años, para que otro rey eligiera ese nombre, tal vez porque los anteriores no fueron los mejores.

Carlos I, el ‘rey tirano’

Según el portal ‘Historia Nacional Geographic’, Carlos I se convirtió en rey en 1625, a los 25 años. Desde un inicio, tuvo problemas con el Parlamento, que no aprobaba su matrimonio con la princesa Enriqueta María de Francia porque temían que ella lo influenciara en conceder mayores derechos a los católicos.



Su relación con el parlamento nunca mejoró. Incluso, en un momento gobernó de forma absolutista. Sin embargo, esto lo llevó a abusar de su poder, especialmente a la hora de establecer nuevos impuestos para financiar sus proyectos, algunos de ellos personales, como el coleccionismo de obras de arte.

Finalmente, en 1642 estalló una guerra civil que terminó con la captura de Carlos. En 1649, la cámara de los Comunes (una de las dos que conformaban el Parlamento inglés, cuyos miembros eran elegidos por sufragio) convocó un juicio contra el rey. Fue declarado culpable de alta traición y fue decapitado a los pocos días.



(Lea también: Carlos III, un rey poco popular que está ante el reto de modernizar la monarquía).

Carlos II, el último rey católico

Después de Carlos I siguió un periodo republicano de once años, llamado la Mancomunidad de Inglaterra o Commonwealth. Sin embargo, después se decidió restaurar la monarquía y subió al trono Carlos II, hijo del anterior monarca.



En 1660, fue coronado como rey de Inglaterra e Irlanda, reuniendo de nuevo a los diversos reinos bajo su mando. Durante un tiempo tuvo una buena relación con el Parlamento, pero decidieron retirarle su apoyo por las numerosas guerras emprendidas por su política exterior.



Por esta razón, decidió gobernar, como lo había hecho su padre, sin Parlamento, hasta el día de su muerte en 1685.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La razón por la que muchos jóvenes sienten indiferencia por el rey Carlos III

Camila, la reina consorte que acabó logrando el reconocimiento de los británicos

¿Cuáles son los artistas que cantarán en la coronación del rey Carlos III?