¿Cuántos buñuelos se puede comer al día? Experto fitness le da el secreto

Durante las novenas navideñas se suelen compartir algunas comidas como los buñuelos, la natilla, las galletas, el arroz con leche, la lechona, entre otros alimentos que pueden ser altos en grasas o que contienen carbohidratos, lo cuales pueden influir en el aumento de peso.



(Lea también: La cláusula que tuvo que firmar la empleada del servicio de Jeff Bezos, dueño de Amazon).



Si usted se encuentra en un proceso de reducción de peso o simplemente no quiere tener un par de kilos adicionales, es importante que cuide su dieta de la mano de expertos en nutrición o de su entrenador personal.

De acuerdo con ‘El país’, el instructor fitness Farid Naffah defiende que “no es posible comer natilla y buñuelo sin engordar”, pero sí puede tener ciertas restricciones para que pueda disfrutar de las cenas navideñas.



El preparador físico explicó que “el verdadero problema es que la gente después no hace nada al respecto y convierten en un hábito el hecho de comer mucho. Cuando ya no hay natilla ni buñuelos, se comen el tamal, la bandeja paisa todo el día, todos los días. Ahí es donde está la falla”.



(Siga leyendo: Conozca al pueblo colombiano que no celebra Navidad en estas fechas ¿Por qué?).

¿Cómo puede mantener su figura en esta época navideña?



Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, los carbohidratos que no se digieren terminan convirtiéndose en glucosa, que es un tipo de azúcar que necesita el organismo, y quemar este componente permite que el cuerpo obtenga energía de una manera rápida.



Sin embargo, cuando se supera la energía consumida, esta se acumula en forma de grasa. En otras palabras, la glucosa que no se gasta se convierte en grasa, lo que contribuye al aumento de peso, lo que puede ser un problema para aquellos que tengan una vida sedentaria.



(De interés: ¿Rezar la novena en un avión? Así ocurrió en un vuelo y las redes se dividen).

Facebook Twitter Linkedin

Evite comer en exceso y no reposar antes de acostarse. Esto le provocará reflujo. Foto: istock

Amparo Bayarri, miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explicó que los carbohidratos “hay que consumirlos en la cantidad y calidad que el cuerpo necesita. Si se excede, no supone ningún problema. Pero si forman parte habitual de su dieta, conviene aumentar la actividad física o el ejercicio físico”.



De acuerdo con ‘El País’, el instructor fitness Farid Naffah recalcó que no se debe ser “esclavo de ningún estilo de vida, ni del bueno, ni del malo”, debido a que al prohibirse ciertos alimentos se puede caer en un trastorno alimenticio, pero si desea mantener la figura debe comprometerse con usted mismo para bajar aquellos kilos que adquiera durante estas fechas.



“Si te estás comiendo un Chocorramo y sabes que no es lo mejor para ti y entiendes que no es algo de todos los días, pues al día siguiente arreglas tu plan de alimentación y decides tomar mejores decisiones sobre lo que consumes. Uno debe tratar de no ser esclavo de nada”, explicó el preparador fitness.



Por lo anterior, Farid Naffah invitó a que coman “sin remordimientos” los típicos platos navideños, pero que después de estas festividades se propongan a recuperar su rendimiento: “La meta es que luego, en enero, cumplan las promesas que se hacen y retomen el entrenamiento y la dieta”.

10 consejos para bajar de peso en enero

Más noticias en EL TIEMPO

Siete formas naturales de bajar de peso, aprobadas por la ciencia

Esta es la dieta que usaría Angelina Jolie para bajar de peso

Dietas milagrosas luego de Navidad: cuáles son y por qué no hacerlas

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO