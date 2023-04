Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, es una artista colombiana que ha conquistado el mundo de la música con su talento, carisma y estilo único.



Desde sus inicios en la música hasta sus logros más recientes, la vida de Karol G es una historia que ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo.

Con su impresionante voz y su habilidad para fusionar diferentes géneros, Karol G se ha convertido en una de las artistas más exitosas y reconocidas en la industria musical latina y ha dejado su huella en la música internacional.



La cantante de 32 años nació en Medellín, Antioquia, Colombia y su nombre de nacimiento es Carolina Giraldo Navarro.



En el año 2006, ella participó en el programa de televisión 'Factor Xs' con el objetivo de obtener reconocimiento en la industria musical. Aunque no resultó ganadora, sí logró llamar la atención de Mauricio Pabón, quien le ofreció un contrato discográfico por un año en Flamingo Records Colombia.



Fue en este momento cuando eligió su nombre artístico que viene de su nombre Carolina Giraldo Navarro. Poco después, comenzó a estudiar música en la Universidad de Antioquia. Más tarde, viajó brevemente a Nueva York para cursar estudios de mercadotecnia.

Gracias a éxitos como 'Tusa' y 'Bichota' la cantante ha logrado posicionarse en el mundo de la música. Y ahora, con su nuevo álbum 'Mañana será bonito' sigue creciendo como artista rompiendo estándares y estereotipos.



Su camino hacia la cima no ha sido fácil, y ha tenido que enfrentarse a la intromisión de los medios en su vida privada y a la crítica de aquellos que no creían que una mujer pudiera triunfar en un género musical que ha sido históricamente dominado por hombres.



Sin embargo, ha sabido mantenerse firme en su postura de no cantar sobre cosas que no hace o no apoya, y ha demostrado que una mujer puede llegar a lo más alto en el mundo del reguetón.



Karol G oyó tantas veces a su exnovio, Anuel AA, hablar del ‘bichote’, para referirse a un hombre duro ante el que hay que andar con cuidado, que ella misma se preguntó por qué no se hablaba nunca de una ‘bichota’ para referirse a una mujer. Si no las había, ella se encargaría de ser la primera.

En el 2020, Karol G logró posicionar tres de sus canciones en el Hot 100 de Billboard, una de las listas más importantes de la música, y obtuvo cifras impresionantes en YouTube superando los 100 millones de visualizaciones.



Según la página oficial de esta lista, ha logrado posicionar 22 canciones en el top 100 global, siendo 'Tusa', 'Provenza' y 'MAMIII' las tres primeras en su ranking.

Los récords que ha roto Karol G

Con esta su última entrega, lanzada el 24 de febrero, la paisa consiguió la primera posición del la lista Billboard 200 y se convirtió en el primer álbum en español interpretado por una mujer en llegar a la cima de Billboard.



Con su energía, talento y dedicación, ha logrado posicionarse como una de las figuras más influyentes en la escena musical actual y su legado continúa en ascenso.



Su música y su mensaje han llegado a personas de todo el mundo y han inspirado a muchas mujeres a perseguir sus sueños sin importar las barreras que se les presenten.



Sin duda, Karol G es una artista que continuará marcando la pauta en la industria de la música latina durante muchos años más.

