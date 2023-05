El próximo 6 de mayo se vivirá la coronación del rey Carlos III, evento que no sólo constará de este día sino que serán tres los que se celebrarán en todo el Reino Unido.



El sábado se realizará un gran almuerzo de coronación, el domingo un concierto y el lunes los ingleses tendrán un feriado en donde se podrán unir a "The Big Help Out”, actividad que se realiza para que las personas se vinculen como voluntarios ayudando a sus comunidades.

La coronación en sí será “un servicio religioso solemne, así como una ocasión de celebración y pompa”, dirigida por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dijo un portavoz del Palacio de Buckingham.

¿Cuántos años tiene el Rey Carlos III de Reino Unido?



El Rey Carlos III nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham, Londres, cuando su abuelo materno, el rey Jorge VI todavía reinaba. Su nombre completo es Carlos Felipe Arturo Jorge.



Cuando tenía tres años, su madre Isabel ascendió al trono y en 1958, Carlos con 10 años, fue nombrado como príncipe de Gales, sin embargo su investidura se llevó a cabo en 1969.

Hitos en la vida del Rey Carlos III



Manuel Domínguez, miembro de la Academia de Historia Aérea, menciona cinco de los principales hitos en la vida del próximo Rey de Inglaterra:

1. Carlos es el príncipe heredero más longevo de la historia de las casas reales, ya que en el momento de su coronación tendrá 74 años.



2. Aprendió a hablar Galés cuando se convirtió en príncipe, para poder dar discursos en ese idioma en el futuro.



3. Es el primer príncipe con formación universitaria. El título lo obtuvo en 1970 en la facultad de Artes de la Universidad de Cambridge.

4. Es Mariscal de campo del Royal Army, de la Royal Air Force y Almirante de la Flota de la Royal Navy; ha servido en todas las fuerzas militares, es paracaidista militar, piloto de helicóptero y de jet.



5. En su infancia sufrió de bullying en el colegio. Fue criado por su abuela materna y para agradarle más a su padre el rey consorte Felipe, Duque de Edimburgo empezó a jugar polo, deporte que lo llevó a Brasil a representar al Regimiento de Caballería de la Reina, donde su equipo venció al equipo del General Paiva Chaves.

