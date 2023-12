¿Cuántos años más le quedan a la Tierra? La vida humana tiene fecha de extinción

En los últimos años, las teorías del fin del mundo tomaron protagonismo dentro de las personas de varias partes del mundo. Algunas de las más recordadas son las del boticario francés Nostradamus, quien dijo que la extinción humana sería en 2012, pese a esto, más de diez años después, esta no se cumplió. No obstante, la ciencia cree saber el momento exacto que se producirá el "fin de todo los tiempos".

¿Una bola de fuego terminará con la especie humana?

Una de las últimas predicciones sobre el fin de la Tierra fue compartida por Stephen Hawking. El físico advirtió que una "bola de fuego cadente acabará en un futuro con la humanidad".

En 2017, en una aparición en la cumbre Tencent WE, celebrada en Beijing, el científico hizo un llamado a varios inversores para que respaldaran su idea de viajar a otras estrellas, con el fin de mantener la esperanza en la humanidad, para continuar con la especie durante muchos años más.

Antes de morir, el físico Stephen Hawking ​​predijo que una bola gigante de fuego acabaría con la humanidad, Foto: iStock

¿Cuántos años le quedan a la tierra?

Una de las misiones más importantes para saber más sobre el origen y tiempo de vida de una estrella, es la Gaia de la ESA, un trabajo que consiste en crear un mapa tridimensional con datos exactos sobre el Sistema Solar, la Vía láctea y con más de mil millones de estrellas.

Los datos compartidos por esta explican que el fin del mundo sería cuando el Sol haya consumido su suministro de hidrógeno y se convierta en una gigante roja. Lo que provocará que este cuerpo se enfríe y sea más grande, lo cual tendrá consecuencias para varios planetas que incluyen la Tierra.

Según la Nasa, el Sol tendría una edad aproximada de más de 4,500,000,000 años. Hasta el momento se encuentra en un periodo de fusión de hidrógeno que lo mantiene estable.

"En unos 6 mil millones de años, se quedará sin combustible en su núcleo. A medida que la fusión del hidrógeno se ralentiza, el núcleo comienza a contraerse nuevamente", explicó La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Después de esto, su última etapa tendrá estadillos episódicos, en el Sistema Solar, que derretirá, evaporará y devorará algunos planetas.

No obstante, antes de este evento, los científicos creen que la humanidad entre 1.000 y 2.000 millones antes ya no existirán en la Tierra. "La Tierra no será habitable y la única posibilidad de supervivencia sería que una civilización avanzada migrará a un nuevo hogar planetario", aseguran expertos en la Nasa.

Expertos advirtieron que en millones de años la Tierra no será habitable. Foto: iStock

Los planetas en los que el ser humano podría emigrar en un futuro

Este año, la Nasa reveló el descubrimiento de dos nuevos exoplanetas, el GJ 1002 B y C. Estos son considerados como "zona habitable" que, según la agencia espacial, es un lugar donde podría existir agua líquida en la superficie.



Recientemente, se reveló que Marte aumenta sus posibilidades de vida gracias a las imágenes captadas por la nave Mars Reconnaissance Orbiter. Estas mostraron varias líneas largas en la superficie del planeta y podrían indicar presencia de hielo.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO