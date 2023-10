¿Cuántos años cumplió Jamil Farah, novio de Carolina Cruz? Es 12 años menor que ella

En las últimas horas, la presentadora Carolina Cruz sorprendió a sus seguidores al felicitar a su nueva pareja, Jamil Farah, por su cumpleaños. Para celebrar este momento, ella compartió diferentes fotografías en las que se los podía ver compartiendo en diferentes momentos como cenas, paseos en cuatrimoto, viajes a la playa y hasta en un crucero.

“Feliz cumple al más amoroso del universo, por más celebraciones juntos. ¡I love you!”, fue el mensaje que escribió la vallecaucana en su publicación.



Por su parte, Jamil compartió una fotografía en sus historias de Instagram en la que reveló que estaba cumpliendo 32 años. Algo que sorprendió a los seguidores de la presentadora, pues muchos desconocían que él era menor que Cruz, pues el pasado mes de junio de 2023 ella cumplió 44 años.



Es ese sentido, la presentadora es mayor por 12 años que su nueva pareja, sin embargo, por lo que se ve en las redes, la edad no es algo que los atormente.

¿Quién es Jamil Farah?

Desde que se conoció que Carolina Cruz estaba saliendo con Jamil Farah, se han dado a conocer diferentes detalles sobre su vida privada. Según diferentes medios nacionales, Farah nació en San Andrés y Providencia en 1991.



Además, por lo que se ve en sus redes sociales, es piloto y suele volar aviones privados y comerciales tipo charter. Farah tiene varias fotografías con diferentes famosos colombianos como Greeicy Rendón, Gabriela Tafur, Juan Fernando Quintero, Egan Bernal, entre otros.



Los rumores de su romance con Cruz iniciaron en el mes de marzo, luego de que fueran vistos besándose en el Festival Estéreo Picnic. Asimismo, se les vio muy cariñosos en el concierto de Romeo Santos, el cual se realizó en el Movistar Arena de Bogotá.



Por otro lado, en el mes de septiembre, la presentadora comentó que tenía un límite entre la relación de su novio y sus hijos, pues en sus redes sociales comentó que ellos todavía no tenían una relación.



“No mezclo los tiempos, una no tiene que ver con la otra. Reparto mis tiempos”, afirmó Cruz.



En ese momento, quedó claro que la presentadora no tenía intención de relacionar a sus hijos con su pareja. Sin embargo, se desconoce si su opinión ya cambió.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

