¿Cuánto vale ir a los parques temáticos de Disney y Universal en la semana de receso?

Las vacaciones de receso escolar pueden ser uno de los momentos perfectos para disfrutar en familia y hacer realidad el sueño de conocer los famosos parques temáticos de Disney y Universal en Orlando, Florida.



Sin embargo, para muchas familias, el costo de esta experiencia puede ser un factor determinante en la planificación del viaje. En este artículo, desglosamos los precios y las opciones disponibles para aquellos que desean visitar estos icónicos destinos durante la semana de receso.

(Lea también: Disney planea invertir US$ 60.000 millones para expansión de sus parques y cruceros).

Los parques temáticos, esos destinos donde la diversión y la imaginación se unen, continúan siendo puntos de referencia en la industria del entretenimiento en todo el mundo. Desde icónicos parques en Estados Unidos hasta parques emergentes en otros continentes, estos lugares ofrecen experiencias únicas para personas de todas las edades.

En Estados Unidos, dos gigantes de la industria, Walt Disney World Resort y Universal Orlando Resort, siguen siendo destinos emblemáticos.



Disney, con sus cuatro parques en Orlando, ofrece una variedad de experiencias desde cuentos de hadas hasta aventuras intergalácticas. Universal, por su parte, combina la magia del cine con emocionantes atracciones.

(Siga leyendo: Los desafiantes parques de Universal Studios en Florida).

¿Cuánto vale ir a Orlando, Florida?



El sueño de visitar Orlando, Florida, puede convertirse en realidad, pero antes de planear su viaje, es esencial conocer los costos aproximados. Comenzaremos por los vuelos, una de las primeras consideraciones.

Precio de vuelos en octubre



Latam (viernes 13 de octubre - jueves 9 de noviembre)



-Ida: US$ 357 ($1.535.100 pesos colombianos).

-Vuelta: US$ 306 ($1.315.800 pesos colombianos).



Avianca (viernes 13 de octubre - jueves 9 de noviembre)



-Ida: US$ 220 ($946 mil pesos colombianos).

-Vuelta: US$ 230 ($989 mil pesos colombianos).



Estos valores son aproximados y pueden variar según la fecha de viaje. Si consideramos una familia de cuatro personas, los gastos solo en vuelos (ida y vuelta) podrían oscilar entre cuatro y cinco millones.

Walt Disney World: magia a un precio



Una vez en Orlando, visitar Disney es un sueño para muchas familias, pero también conlleva costos a tener en cuenta.



De acuerdo con el portal web 'Valora Analitik', en 2023, un pase de un día en Disney World cuesta desde $109 dólares ($468.700 pesos colombianos) por persona. Para una familia de cuatro, el costo total solo para entrar al parque sería de $436 dólares ($1.874.800 pesos colombianos).



Los precios pueden variar según el día de visita y ofrecen acceso a uno de los cuatro parques del complejo Disney World: Magic Kingdom Park, Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom.

Además del costo de entrada, hay extras como el Genie Plus ($15 a $20 dólares, según la demanda) y paquetes de fotografías disponibles.



Los precios de alimentos varían, con opciones de comida rápida desde $15 dólares para adultos y restaurantes con un costo promedio de $60 dólares por persona, excluyendo bebidas alcohólicas (que superan los $10 dólares cada una).

(De interés: Cerraron Disney World en Orlando por un oso salvaje: así fue la persecución y captura).

Universal Orlando Resort: diversión al siguiente nivel

Ubicado en el corazón de Florida, el Universal Orlando Resort es un destino clásico que atrae a visitantes de todo el mundo en busca de una dosis de diversión y aventura de primera clase.



Con tres parques temáticos: Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Volcano Bay, este resort ofrece algunas de las experiencias más emocionantes e inmersivas que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo.

A continuación, te proporcionaremos información detallada sobre los precios de las entradas por persona para el año 2023.

Tipos de entradas:



-One Park Per Day: acceso a un parque por día.

-Park-to-Park: acceso entre distintos parques en un mismo día.

Precios de One Park Per Day (por adulto/niño):



-Universal Studios Florida: US$119 / US$114

-Islands of Adventure: US$119 / US$114

-Universal's Volcano Bay: US$80 / US$75



Precios de Park-to-Park:



-Adultos: US$174

-Niños (3-9 años): US$169



Los precios pueden variar según la temporada y la fecha seleccionada. Las entradas se pueden adquirir en el sitio web de Universal Orlando Resort.

Finalmente, es importante destacar que planificar un viaje a Orlando, Florida, requiere una cuidadosa consideración de los costos involucrados, desde los vuelos hasta la entrada a los parques temáticos.



La clave está en investigar y ajustar el presupuesto de acuerdo con las preferencias y expectativas de la familia que emprende esta emocionante aventura.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Lady Gaga está embarazada? El video que desató la polémica entre sus fans

¿Dua Lipa sacará nueva música? Borró todas sus fotos de redes sociales, esto se sabe

Video: Bad Bunny se niega a un beso de Maite Perroni en pleno escenario