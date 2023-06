Dos establecimientos colombianos se hicieron un lugar en el listado de los mejores restaurantes del mundo este 2023: El Chato, fundado por el chef Álvaro Clavijo, y Leo, de la chef cartagenera Leonor Espinosa.

Mientras que El Chato se ubicó en la posición 33 en el listado de ‘The World’s 50 Best Restaurants 2023’, Leo ocupó el lugar número 43.

¿Cuánto vale comer en El Chato?

El Chato se inauguró en el 2017 como un bistró y al mismo tiempo como una iniciativa gastronómica para exaltar los ingredientes locales. Desde su apertura ha logrado adquirir grandes reconocimientos internacionales: en 2021 fue nombrado como el séptimo mejor restaurante de Latinoamérica y en 2022, el quinto mejor de la región.



“El compromiso desde el principio fue inspirarnos en el sabor del país. Pero no hacemos cocina colombiana aunque trabajamos con ingredientes locales. Se convirtió en un ‘bistró’ moderno, la evolución se dio al entender mejor a los clientes”, resaltó en una entrevista pasada con EL TIEMPO Álvaro Clavijo, quien se encuentra detrás del lugar.

El Chato se encuentra ubicado en Chapinero Alto, en Bogotá. Foto: Archivo/EL TIEMPO

En este prestigioso restaurante se pueden encontrar menús degustación desde $380.000 sin maridaje, $451.000 con marinado sin alcohol y $495.000 si está marinado con alcohol.



Los precios de las entradas arrancan desde $22.000 y se extienden hasta $49.000. Los comensales tienen la oportunidad de degustar ostión, cangrejo, ensalada roja, orellana, mazorca tierna, molleja, cordero, boronía, corazones de pollo y, entre otras cosas, mambas del pacífico.

En cuanto a los platos fuertes, el establecimiento ofrece trucha confitada ($63.000), pollo picantón ($88.000), arroz con coco y mejillón ($65.000), cochinillo ($61.000), res ($79.000) y silla de cordero ($89.000).



Los snacks incluyen guayaba, granadilla, trucha ahumada y atún por un costo de $58.000. Los cócteles de la casa, por otra parte, van desde los $43.000 hasta los $66.000, que es lo que cuesta un Paloma Negra, el cual lleva tequila patrón reposado, zumo de toronja, zumo de naranja, miel de agave y espuma de ruibarbo.



Si el cliente es más clásico, El Chato también brinda cócteles como el Paper Plane a $48.000, Hanky Panky a $52.000, Naked and famous a $48.000, Americano a $35.000, Expresso Martini a $63.000 y Aviation a $50.000.

¿Cuánto vale comer en Leo?



Para el año 2022, Leonor Espinosa fue nombrada como la mejor chef del año por la prestigiosa firma británica William Reed, que es la que realiza el listado The World's Best 50 Restaurants. La cartagenera estudió gastronomía y arte durante los primeros años de su vida, y no fue hasta 2007 que abrió su primer restaurante llamado Leo.



El establecimiento colombiano fue el primero en entrar en la lista de los mejores restaurantes en 2019 y este año ocupó el puesto número 53, por detrás de El Chato.

Leonor Espinora, mejor chef mujer del mundo 2022. Foto: Juan Pablo Gutiérrez

“Leo ofrece un recorrido por la riqueza biocultural a través de menús de pasos o degustaciones en La Sala de Leo y La Sala de Laura, al tanto que la sommelier sustenta su propuesta de bebidas en fermentados, maceraciones y destilados a partir de ingredientes botánicos propios de las culturas locales” se detalla en su página web.



En La Sala de Leo se puede optar por una degustación de ocho tiempos (aperitivos en dos tiempos, cinco tiempos y territorio cacao y café) o por una degustación de doce tiempos con aperitivos en tres tiempos, nueve tiempos y el territorio cacao y café. La duración estimada del primero es de 1 hora y 40 minutos; mientras que el segundo puede tardar alrededor de 2 horas y 50 minutos.

De acuerdo con EL TIEMPO, el año pasado, los platillos de Ciclobioma rondaban los $290.000 pesos con ocho tiempos y $430.000 pesos, si se buscaba el repertorio gastronómico más amplio.



Para 2022, el menú de siete tiempos en La Sala de Laura costaba $270.000 pesos, con maridaje sin alcohool $330.000 y con alcohol $495.000. Allí mismo se puede pedir menú a la carta o menú de barra y lounge, y también degustar fermentados y de territorio.



Cabe resaltar que, aunque las reservas se pueden realizar a través de la página web, el menú no se encuentra disponible en digital.

