¿Su gato lo recuerda? La verdad sobre la memoria gatuna y el apego a sus dueños

En ocasiones, los dueños de gatos pueden llegar a sentir que su mascota no los quiere, e incluso, que ya no los recuerdan, ya sea por un viaje que hicieron o por una salida del hogar que duró varias horas.

Sin embargo, estos felinos tienen buena memoria y su indiferencia puede deberse a que tienen puesta su atención en otros asuntos como en una de sus múltiples siestas del día.



Sobre este tema, el médico veterinario Jacob Hawthorne le dijo al portal web ‘The Dodo’: “Algunos gatos no correrán hacia ti instantáneamente cuando llegues a casa, pero eso no significa que no te extrañen o no te recuerden. Esto dependerá de la personalidad y la amabilidad de su gato, pero se cree que la mayoría de los gatos extrañan a sus dueños cuando se van, y sabemos que recordarán a sus dueños debido a lo fuerte que es su memoria”.

Memoria felina: ¿cuánto tiempo persiste el vínculo con su dueño?

Si la separación es breve, el gato es más probable que recuerde a su dueño. Foto: iStock

En el sitio web, Experto Animal, escrito por veterinarios, se habla sobre si los gatos tienen o no buena memoria, esto por causa de su comportamiento en ocasiones desconcertante.



En el portal de internet se destaca que el cerebro de los felinos domésticos comprende el uno por ciento de su masa corporal, pero posee trescientos millones de neuronas, mientras que los perros solo tienen ciento sesenta millones de neuronas.



Por esto, se considera que los gatos tienen una buena memoria y pueden recordar cosas básicas como dónde está su arenero, la cama, los comederos y su nombre.



La memoria a corto plazo de estos animales sería de alrededor de 16 horas, mientras que la de largo plazo podría extenderse a meses o años.

Experto Animal también menciona que los recuerdos para los felinos dependerán de qué tan importantes son para ellos, es decir, si araña los muebles constantemente a pesar de que se le llama la atención, es porque no le interesa la recomendación y la elimina de su cerebro.



Igualmente, no suele olvidar con facilidad si un humano u otro animal como un perro le hacen sentirse amenazado.

Si usted tiene una relación cercana con el gato basada en cariños, juegos y es quien le da su comida, muy difícilmente lo olvide, a pesar de que se vaya de viaje por una semana, el amor que la mascota le tiene le hará extrañarlo.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

