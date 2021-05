¿Cuánto le puede costar el divorcio a Bill Gates?

Después del sorpresivo anuncio del divorcio de Bill y Melinda Gates, probablemente una de las parejas más reconocidas alrededor del mundo, la revista ‘Forbes’ se dio a la tarea de analizar cómo se vería afectado el patrimonio de ambos por la decisión.



Pero, más allá del dinero que tiene cada uno, la pareja se destacaba por sus proyectos y el apoyo mutuo que dejaban ver en las entrevistas que concedían.



No obstante, el cofundador de Microsoft compartió un breve comunicado en el que decía que, “a pesar de haber trabajado mucho en nuestra relación, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio”, el cual duró 27 años.



Se conocieron en las instalaciones de Microsoft en 1987, un año antes de que Gates fuese nombrado como el multimillonario más joven del mundo. Siete años después, en 1994, se casaron. Tienen tres hijos y varias empresas e inversiones con fines altruistas.



Así las cosas, el magnate también comentó, de forma muy escueta, que “ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas”.



Antes de que se anunciara el divorcio, Gates estaba posicionado como el cuarto hombre más rico del mundo, según ‘Forbes’, pues la revista afirma que sobre él se encontraban Bernard Arnault, Elon Musk y Jeff Bezos.



Su fortuna acumulada tiene un estimado de 130.500 millones de dólares (poco más de 498 billones de pesos colombianos). La misma revista económica explicó qué podría suceder luego del divorcio y la repartición de bienes entre la pareja.



Proyectos juntos

Vale recordar que la pareja ha regalado alrededor de 50.000 millones de dólares (más de 190 billones de pesos) de su fortuna, esto por medio de donaciones directas o mediante transferencias a su fundación, tal vez, la más importante de todas las asociaciones que tienen juntos.



En ese sentido, la fundación de Bill y Melinda Gates - creada en el año 2000 -, cuenta con donaciones que provienen de gran parte de la riqueza generada por Microsoft. Como declararon en su momento, la mayoría de las ganancias de la compañía son para “ponerla al servicio de las personas”.



India es uno de los países con mayor actividad de la fundación de Bill y Melinda, que tiene una oficina en su capital, Nueva Delhi. Foto: Fundación Bill & Melinda Gates

No obstante, ‘The New York Times’ comentó que grandes sumas del dinero que Gates había ganado con Microsoft no habían sido enviadas a la fundación, por lo que se desconocen el paradero de esas donaciones.



Si bien confirmaron su separación, la pareja continuará trabajando en conjunto por sus intereses en la investigación y sus motivaciones altruistas. Sin embargo, ‘Forbes’ asegura que la fundación se vería afectada luego del divorcio, pues las donaciones de cada uno ya no serían iguales.



Además, tienen varios proyectos de negocios como Cascade Investment con el que controlan su patrimonio. Adicional a esto, también poseen varias inversiones en el sector público y privado. Por ejemplo, el 47% de la empresa privada Four Seasons Hotels and Resorts y del Ritz Carlton San Francisco.



También tienen inversiones públicas como el 25% de Ecolab, el 14% de Canadian National Railway, el 4% de Berkshire Hathaway, el 10% de Deere & Company, el 14% de AutoNation y el 34% de Republic Services.



Las propiedades

La pareja posee grandes y costosas propiedades por todo Estados Unidos, por ejemplo, la excéntrica mansión que construyeron con el nombre de Xanadu 2.0, ubicada en una ladera en una colina con vista al lago Washington, en Medina (Washington).

We love over-the-top features and Bill Gates’ massive $63m, 66,000 sq ft Washington estate named Xanadu 2.0 is loaded to the brim with high-tech details: https://t.co/cOyqdD51Tw #SmarterByDesign #InnovativeTech #LuxuryHomes pic.twitter.com/fdaC949HVg — Equippd (@equippd_uk) June 5, 2019

La casa, con más de 6.000 metros cuadrados, paga impuestos anuales de 1.063 millones de dólares (poco más de cuatro billones de pesos), en un valor tasado de 150 millones de dólares (más de 572 mil millones de pesos).



Además, poseen una finca ecuestre en California, adquirida en 2014 por 18 millones de dólares (más de 68.600 millones de pesos), también poseen una mansión frente al mar en la ciudad californiana de Del Mar, la cual compraron en 2020 por un valor estimado de 43 millones de dólares (más de 164.115 millones de pesos).



"Melinda Gates":

Porque Bill y Melinda Gates anunciaron su divorcio. pic.twitter.com/RCFO7Skj3f — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 3, 2021

Y, sumado a estas propiedades, poseen una desde el año 2003 ubicada en Florida, por la que pagaron 9 millones de dólares (más de 34 mil millones de pesos). Para finalizar con las acumulaciones de propiedades, tienen otro rancho en la ciudad de Cody (Wyoming), adquirido por 12 millones de dólares (más de 45 mil millones de dólares).



Así las cosas, el matrimonio tiene multimillonarios bienes que serán repartidos a cada uno, aunque, por el momento, no hay un acuerdo oficial por parte de ambas partes, ‘Forbes’ estima que ambos seguirían entrando en su lista de las 15 personas más ricas del mundo.



