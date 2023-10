¿Cuánto hay que trabajar en Suiza para comprar la PS5 o un iPhone 15? Increíble el dato

Jenaro Wilhelm es un argentino que vive en Suiza, y hace contenido en TikTok relacionado con su vida en el país europeo para las más de cien mil personas que lo siguen.



En uno de los videos más recientes, el influencer publicó un clip en el que revela cuánto tiempo debe trabajar en Suiza para comprarse artículos de lujo, como un PlayStation 5 o un iPhone 15 Pro Max.



Jenaro expone en su TikTok que cobra 33 francos (CHF) por hora, así que para comprarse la PlayStation 5, que cuesta 419 CHF, debe trabajar únicamente un día y medio, y para comprarse un iPhone 15 Pro Max, de 256 GB, que cuesta 1,299 CHF, debe trabajar 5 días. Esto asumiendo que trabaje ocho horas al día.



Para comparación, en Colombia un PS5 oscila entre los $3.000.000 y los $3.500.000, y el salario mínimo mensual está en $1.160.000, por lo que una persona que gane el salario mínimo deberá trabajar aproximadamente tres meses para poder comprarlo, es decir, en el tiempo en que el Tiktoker se compraría 40 PS5s, un colombiano se compraría solo uno.



Por otro lado, el iPhone 15 Pro Max de 256 GB cuesta en Colombia $6.898.960, lo que implica que un colombiano que gane el salario mínimo debe trabajar aproximadamente seis meses para poder comprarlo. Haciendo la comparación de nuevo, en el tiempo que un Colombiano se tardaría ahorrando para este celular, Jenaro podría comprarlo 24 veces.



Cabe aclarar que el tiktoker gana un poco más del salario mínimo en su país, que está en 25 CHF por hora, pero, aun así, alguien que gane el mínimo solamente debería ahorrar su sueldo por un poco más de dos días laborales.



Adicionalmente, Wilhelm indica que compró un Ford Fiesta de segunda mano por 4.000 CHF, y que únicamente tuvo que ahorrar 15 días de su sueldo para reunir el dinero, y cerró diciendo que si quisiera comprarse un coche de alta gama, que cuesta alrededor de 20.000 CHF, debía trabajar 75 días, es decir, casi lo mismo que un colombiano que gana el mínimo debe trabajar para comprarse un PS5.

Muchos internautas, no obstante, le recriminaron al Argentino que estos costos no demostraban lo costosa que es la vida en Suiza, pues quienes habían ido de turistas argumentaban que todos los productos básicos tienen costos elevados.



Sin embargo, Wilhelm explicó que así como un café o un almuerzo tiene costos mucho más altos que en otros países de Europa, como España, el salario también es mucho más alto, por lo que vivir en el país no es caro, pero ir de vacaciones sí.

Este dato resulta preocupante y hasta indignante para la situación económica nacional, tomando en cuenta que los productos de tecnología cada vez suben más los precios, y se hacen más inalcanzables para el colombiano promedio.

¿Qué requisitos existen para poder residir en Suiza?

La página web oficial de la Confederación Suiza tiene publicado un comunicado con las normas y requisitos para quienes quieran mudarse al país.



Lo primero que se aclara es que cualquier persona que quiera trabajar en Suiza, o quedarse por un periodo de más de tres meses, necesita tener un permiso especial para poder hacerlo.



Este permiso es concedido por las autoridades de migración, y hay tres tipos: el permiso de estancia breve, que agrupa a todas las personas que quieran quedarse por menos de un año; el permiso de estancia, que acobija a quienes quieran quedarse por más de un año pero no permanentemente, y la residencia, que permite mudarse de manera indefinida.



Los trámites necesarios para solicitar el permiso dependen de la nacionalidad del solicitante. Este proceso, en el caso de Colombia, se lleva a cabo en la embajada de Suiza, ubicada en Bogotá.



Cabe aclarar que los colombianos no necesitan visa para entrar al país como turistas, pero sí necesitan tramitar el permiso de trabajo o de estancia, en caso de querer quedarse por más tiempo.



Además, Suiza ofrece planes de reunificación familiar, para quienes tengan familiares nacionalizados y quieran vivir con ellos, y a los que apliquen a este proceso les ofrecen cursos que enseñan acerca de las oportunidades escolares de los niños en el país.



Por último, muchas universidades suizas ofrecen becas para estudiar maestrías, doctorados o incluso cursos del idioma local. Esto es una muy buena forma de entrada y le asegura tener un 'sello de calidad' para su hoja de vida.

¿Por qué la inflación es tan baja en Suiza?

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

