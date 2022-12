La presentadora y comentarista radial Mabel Cartagena, conocida en la farándula por su participación en en el canal ‘Telecaribe’ y las producciones ‘Como en Casa’, ‘Muy buenos días’, ‘Voz populi’, entre otros, reveló cuánto ganaba cuando trabajaba en el programa de chismes y entretenimiento 'El Lavadero'.

Mabel trabajó en 'El Lavadero', en compañía de la periodista Graciela Torres -conocida como ‘La Negra Candela’-, desde el año 2007 hasta el 2010, entreteniendo a las familias colombianas durante todos los fines de semana.

Años después de retirarse del popular programa, la presentadora respondió a través de sus historias de Instagram a un internauta curioso, quien le cuestionó cuánto se podía ganar en canal ‘Caracol’ y ‘RCN’.

“En ‘El lavadero’ gané 3’200.000 pesos, pero sé que hay personas que ganaban 20 millones, incluso más”, dijo Mabel.

La barranquillera renunció por casi una década a la televisión, ya que se dedicó a sus hijos. Además, en su momento confesó que había mucha hipocresía en el medio y quería alejarse de ello.

“Yo sé que muchos me quisieran ver ahí (en televisión), pero no sería la 'gordi', sería una presentadora y no quiero ser una presentadora, quiero ser yo, libre, entonces no quiero ser eso ahora”, expresó en su cuenta de Instagram.

Pese a sus reparos, Cartagena en la actualidad hace parte del equipo del programa ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’ del canal ‘Caracol’. Labora en compañía de Melina Ramírez, Lina Tejeiro, Boyacoman, Loquillo y otros, además es la dueña de una empresa de zapatos llamada ‘Mabel Cartagena’ y es creadora de contenido digital.

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Tendencias EL TIEMPO