Rappi es una de las plataformas más utilizadas a la hora de pedir domicilios. Una de la preguntas que más se hacen las personas sobre esta aplicación es cuánto gana un domiciliario, pues a veces tienen que recorrer grandes distancias para entregar los pedidos.

Hace unos meses, Rappi estaba en el ojo del huracán, por qué con la reforma laboral ellos se veían forzados a pagar seguridad social y prestaciones a sus repetidores. Además, a contratarlos de forma indefinida, lo que era un golpe duro en sus finanzas.



La plataforma contestó diciendo que no consideraban que los rappitenderos sean trabajadores y tampoco contratistas, por ello no tiene la obligación legal de reportarlos en PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes).



Esta declaraciones generaron controversia y el CEO de la compañía reveló cuando ganaba un domiciliario. En diferentes entrevistas, el CEO de Rappi, Simón Borrero, ha comentado que la app tiene unos 130.000 rappitenderos activos.

Rappi apareció hoy en su aplicación con este aviso a todos sus usuarios en Colombia, a propósito de la discusión de la reforma laboral que los obligaría a contratar como empleados directora a los repartidores. pic.twitter.com/CLALs7Hirs — José Caparroso (@JoseCaparroso) April 4, 2023

En abril de este año, en conversación con 'Blu radio', Borrero explicó que la estadística de domiciliarios activos corresponde a quienes han hecho al menos un domicilio en los últimos 6 o 7 meses. Sin embargo, aclaró que para ese mes unas 60.000 personas habían hecho al menos un domicilio y que 200.000 en el último año.



Asimismo, estiman que un domiciliario gana en promedio de 11.000 pesos por hora, un poco más que los 4.800 pesos que vale la hora en un salario mínimo. Al hacer cálculos, un repartidor ganaría en promedio $88.000 en un día, y una persona que gana el salario mínimo unos $38.667.



En ese momento, las declaraciones de Borrero fueron criticadas, pues él estaba olvidando que los domiciliarios deben de gastar en gasolina, aceite o kilometraje. Algo que les puede quitar la mitad de lo que ganan al día.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

