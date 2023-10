¿Cuánto dinero puede ganar un circo en Colombia? ¿Peligra la industria cirquera?

Se conoce como circo al espectáculo artístico en el que intervienen payasos, acróbatas, contorsionistas, equilibristas, magos y demás artistas que buscan entretener al público con actos que no ven en cualquier lugar. El concepto nació en el siglo XVIII y se mantuvo firme hasta la actualidad, con grandes exponentes internacionales como el ‘Cirque du Soleil’.



Según el portal financiero ‘Fin Models Lab’, los circos más pequeños en Estados Unidos pueden ganar entre 500 y 5000 dólares por actuación, mientras que los más establecidos pueden ganar millones de dólares por temporada.

Sin embargo, estos valores se han visto afectados recientemente por las protestas contra la crueldad animal ejercida en la industria, que ha obligado a los cirqueros a replantear su negocio, y disminuido significativamente la venta de boletas.



En Colombia, por otro lado, la tradición cirquera no pudo mantenerse fuerte, por lo que la mayoría de circos, a excepción de los pocos de renombre, como el de los hermanos Gasca, sobreviven de milagro, y más por ‘amor al arte’ que como modelo de negocios.



“Esto ya no da para vivir. Lo más que entra en una noche son cien mil pesos que toca repartir entre los siete artistas: la contorsionista, el animador, tres payasos, el que adiestra a los perritos que bailan música colombiana y la señora que vende las boletas y, luego, las crispetas de colores y manzanas almibaradas”, reveló Jorge Enrique Sandoval, payaso del Circo de la Alegría, en una entrevista con el medio local ‘Las 2 Orillas.



Los payasos, malabaristas y demás trabajadores de la industria parecen estar de acuerdo en que, en la actualidad, los circos en Colombia parecen estar en vía de extinción, pues el interés de los colombianos se fue a los medios digitales, y cada vez son menos los que sueñan con trabajar en la carpa roja y blanca.



Cabe recordar que en Colombia no existe una carrera profesional que eduque o enseñe acerca de las labores de un trabajador de circo, así que si alguien desea dedicarse a esta industria, debe buscar por su cuenta instituciones que lo formen, además de un trabajo que le permita pagar su entrenamiento.



No obstante, Juan David Villa, director de proyectos de ‘La Ventana Producciones’ reveló que la industria cirquera acoge diariamente a artistas callejeros que tengan el talento para llevar sus actos ante el público.

Es por eso que resulta importante proteger y rescatar a la industria cirquera, pues, más allá del romanticismo de la tradición, le ofrece a los artistas callejeros la posibilidad de encontrar una plataforma y un escenario más dignificante que un semáforo.



