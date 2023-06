Por medio de la red social TikTok, una mujer contó cuánto dinero le cobraron en una clínica de Texas, Estados Unidos por los servicios de parto, asegurando que estuvo cuatro días internada y le cobraron 59.060 dólares por alimentación, anestesia, farmacia, entre otros.

Belén Morales cuenta en sus redes sociales, que ella es de origen chileno; sin embargo, está radicada en el país norteamericano, donde se desempeña como profesora y hace tres meses dio a luz al pequeño Noah.

Tras el nacimiento de su primer hijo, Morales hizo un TikTok donde contó con sus más de dos millones de seguidores, los detalles de la hospitalización del parto de su hijo en Estados Unidos.

Según detalla en la publicación, este es el precio por cada uno de los servicios médicos que recibió en una clínica de Texas, Estados Unidos, desde el 8 al 12 de febrero del 2023.

- Habitación privada y comida: 3.597 dólares.



- Farmacia: 11.900 dólares.



- Laboratorio: 9.000 dólares.



- Anestesia: 3.502 dólares.



- Imagenología: 1.920 dólares.



- Sala de emergencia: 2.000 dólares.



- Sala de recuperación: 15.700 dólares.



- Sala de parto: 10.000 dólares.



Servicios especiales: 1.476 dólares.

Morales aseguró que al finalizar su hospitalización tuvo que cancelar un total de $59.060 dólares, que equivale a “50 millones de pesos chilenos”, es decir, un total de $247.474.983 millones de pesos colombianos, con una tasa de conversión de $4.190,23 por dólar.



Ella aseguró que “los gastos médicos en Estados Unidos son impagables”, resaltando la importancia de “tener un seguro médico, que ayude a cubrir los gastos hospitalarios”.

De igual manera, aseguró que: “eso no es todo, porque ese dinero que les mencioné solamente me lo cobraron a mí, la madre, ya que una vez que nace el bebé son gastos adicionales”, indicando que los gastos del bebé van en cuenta aparte, después del nacimiento.



Así mismo, los internautas reaccionaron indicando, que “es un parto muy costoso”, resaltando que en los países latinos, no es tan costoso y es gratis en algunos.

“Como me alegro de vivir en Costa Rica”, “con eso mejor te venías a Chile, pares gratis y con la plata te comprabas una casa o apartamento”, “es demasiado caro”, “me estás diciendo que sale casi que comprar una casa”, “más de 1M de pesos mexicanos”, entre otros.

