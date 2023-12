¿Cuánto cuesta contratar a Carin León? Este es el posible precio por su show

Carín León es uno de los cantantes más reconocidos de la música regional mexicana en la actualidad. Su gran poder de interpretación y su talento para componer lo han posicionado entre las figuras más representativas del género.

El oriundo del estado de Sonora ha logrado conquistar los corazones, tanto del público como de otras celebridades que no pierden oportunidad para hacerlo parte de sus colaboraciones, como se vio en el video de 'Guaro', donde Pipe Bueno lo invitó a participar junto a otros artistas de la industria musical en 2021.



De igual forma se suma su trabajo con Adriel Favela, Grupo Frontera, Banda MS, Matisse, Maluma y C Tangana que lo han popularizado aún más, tras reconocer su talento como uno de los cantantes más importantes del continente latinoamericano.



Aunque el cantante ha forjado un duro camino en su carrera, no fue hasta el 2020, que su gran interpretación sobre 'Tú', la icónica canción de Noelia Lorenzo, lo ubicó en el ojo público, alcanzando más de 446 millones de vistas, y ocupando el puesto número 61 entre los videos más populares de YouTube.

Desde entonces, el cantante ha tenido varios éxitos tanto en la radio como en las plataformas musicales, pues tan solo en Spotify tiene más de 30 millones de oyentes mensuales que cada día escuchan su diverso repertorio, según la aplicación



Tal ha sido su crecimiento que no es de extrañar que muchos deseen asistir a un concierto del sonorense, o se atrevan a pagar hasta un show privado del mismo, como ocurrió a finales del 2022, en los 15 años de Emily Cinnamon, la hija mayor del boxeador 'Canelo' Álvarez, donde León presidió la fiesta.



De acuerdo con 'El Universal' de México, el autor de 'Ni me debes, ni te debo' tenía un precio estipulado por cada presentación entre los 650 y los 700 pesos mexicanos, que equivalen a 160 millones de pesos colombianos, aproximadamente.



Sin embargo, estas cifras se conocen desde la pandemia, así que el diario estima que esta cifra haya incrementado y se encuentre posiblemente alrededor del millón de pesos (228 millones de pesos colombianos) por show en la actualidad.

