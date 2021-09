Esto cuesta comer en El Chato, el restaurante '50 Best' de Bogotá

La semana pasada el restaurante El Chato, de Álvaro Clavijo, fue incluido por primera vez dentro del listado 'The World’s 50 Best Restaurants 2021', ocupando la posición 80 en el 'ranking' parcial que muestra los locales ubicados del puesto 51 al 100.



Ser el mejor de Colombia en este listado lo ubicaba en la mira de comensales viajeros de todo el mundo, y también, en el de los amantes nacionales de la gastronomía. Por ese motivo, uno de los grandes interrogantes es... ¿cuánto vale comer en El Chato?.



EL TIEMPO consultó el menú y encontró que este cambia de acuerdo a los productos que el restaurante va recibiendo. La carta definitiva, por lo general, se puede consultar el mismo día de la reservación.



Esto quiere decir que su catálogo está en constante transformación, estrategia con la que buscan apoyar a los productos nacionales. "El Chato es un bistró contemporáneo que rinde homenaje a los productores con los que trabajamos. La carta va cambiando según lo hace la oferta de productos e ingredientes cercanos y hay platos que están desde el inicio del restaurante y que los clientes siguen pidiendo, volviéndose ya unos clásicos", señala la web del restaurante.



No obstante, sí es posible determinar los precios de algunas de las especialidades. Por ejemplo, el precio de las entradas oscila entre los 14.000 y los 38.000 pesos e incluye platos como ostras en escabeche, mazorcas o corazones de pollo con papa richy.



Respecto a los platos fuertes, el menú presenta dos apartados. En el primero, se incluye atún, la pesca del día, panza de cerdo o bife paletero, con precios entre los 63.000 y los 68.000 pesos. También se pueden encontrar cortes de res, según la disponibilidad, por precios cercanos a los 190.000 pesos.



Los postres tienen un precio de 12.000 pesos en promedio e incluye helados, higos o derivados de frutas como feijoa o coco.



Por último, en el apartado de las bebidas se pueden encontrar cócteles con precios entre los 29.000 y los 50.000 pesos, whiskys que van hasta los 500.000 pesos por botella y vinos de las mejores reservas que pueden variar entre los 90.000 y los 400.000 pesos.



Para reservar en el restaurante debe hacerlo a través de su página web o en el siguiente enlace.

El Chato fue fundado en 2017 por Álvaro Clavijo como un bistró contemporáneo en la zona de Chapinero Alto. Antes de llegar a la capital, Clavijo venía de pasar por las mejores cocinas de Barcelona, París, Nueva York y Copenhague. El nombre del restaurante deriva de la palabra 'chato', usada para referirse a una persona en Bogotá.



Respecto a la lista de restaurantes clasificados entre los puestos 51 y 100 del listado 'Best', esta incluye restaurantes de 22 países repartidos en seis continentes. El ganador del premio The World’s 50 Best Restaurants 2021 se elegirá el martes 5 de octubre en una ceremonia que se celebrará en Amberes, Flandes.

