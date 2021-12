Han sido numerosas las veces que se ha hablado del fin del mundo. Algunos conspiranoicos han creado y creído varias teorías sobre la supuesta destrucción masiva de la civilización.



Asteroides, el apocalipsis, la venida de Dios y agujeros negros fueron algunas de las causas que auguraban el fin de los tiempos. Aunque no fueron ciertas, por fortuna, estas supuestas historias sí lograron alarmar a millones de personas que se prepararon para lo peor.



Aquí un recuento de algunas de las veces que se predijo el fin del mundo.

El cometa Halley

Facebook Twitter Linkedin

Se suponía que el cometa iba a impactar con la tierra pero pasó por un lado. Foto: istock

Era 1910 cuando el astrónomo francés, Camille Flammarion, logró ver el cometa Halley. Según este científico, este cuerpo celeste iba a extinguir la raza humana en el momento en que chocara contra el planeta Tierra.



Algo similar a la reciente película de Netflix, ‘No miren arriba’, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.



(Le puede interesar: Estas son las predicciones que Baba Vanga dio para el 2022 ¿Sucederán?).



Fue tanta la preocupación de las personas de la época, que la situación provocó la venta de píldoras anti-cometa y máscaras de gas. Sin embargo, el cuerpo pasó sin causar daño alguno.

Día del Juicio Final

Han sido varias las personas que han dicho la fecha de la supuesta llegada de Dios. Sin embargo, ninguna ha sido cierta.



En 1998, Chen Hong-min, un líder espiritual del movimiento Chen Tao, pronosticó que Dios aparecería en el canal 18 el 31 de marzo.



Claramente, el anuncio fue bastante fuerte, especialmente para las personas que lo seguían. No obstante, las predicciones del hombre fueron un tanto alocadas e incoherentes, por lo que varias personas decidieron omitir el anuncio de Chen Hong-min.

Facebook Twitter Linkedin

El juicio final fue otra teoría sobre el fin del mundo. Foto: iStock/ Captura de pantalla - Facebook: Ignacio Fdez Barrionuevo-Pereña

Casi 13 años después, el predicador Harold Camping detalló que el 21 de mayo de 2011 sería el día en que todo se acabaría.



De hecho, el hombre afirmó que esa fecha era la destinada para el “Día del Juicio Final”. Además, señaló que solo un 3 % de la población iba a sobrevivir al terrible día del arrebatamiento, también conocido rapto.



(Siga leyendo: Estos son los colores que debe usar para fin de año según su signo zodiacal).



Esta es una creencia y concepto escatológico que habla sobre que en el día del juicio, Jesús descenderá de los cielos y llevará al cielo a los vivos y los muertos.



Cuando el 21 de mayo pasó, muchas personas se fueron en contra del hombre. Sin embargo, Harold Camping afirmó que el rapto había sido un "día del juicio invisible".

El ‘error’ del año 2000

No es un secreto para nadie que en 1999 y 2000 las personas se encontraban en un caos por la supuesta destrucción apocalíptica que se avecinaba.



Empezando porque Michel de Nôtre-Dame, más conocido como Nostradamus, había señalado que ese año se acabaría el mundo.



Nostradamus escribió:



“El año 1999, séptimo mes, vendrá del cielo un gran Rey de espanto. Resucitar al gran Rey de Angolmois, antes, después, Marte reinará por buena dicha”.



Sobra decir que el planeta no explotó.

Facebook Twitter Linkedin

La conspiración más popular ocurrió a finales de los años 90. En ese entonces varias personas en todo el mundo creían que el fin del milenio representaba, también, el fin de la humanidad. Foto: istock

A ello, se sumó que con el cambio de milenio las gente pensó que las computadoras fallarían y que “los dispositivos que operaban registros gubernamentales, sistemas de servicios públicos, bancos y cualquier cosa que contuviera algún tipo de chip de computadora se colapsaría y causaría un caos apocalíptico”, explicó el diario ‘Insider’.



(Lea también: Predicciones 'apocalípticas' de pastora tienen en aprietos a senador).



El tema fue tan serio que varios medios de comunicación abrieron un espacio para hablar de teorías que acabarían con el planeta y las personas vendieron kits de emergencias.

El 2012 y el calendario Maya

Facebook Twitter Linkedin

El solsticio del 21 de diciembre de 2012 sería el último para la humanidad. Foto: istock

Esta fue la noticia que más alarmó al mundo. Las cadenas de televisión, el Internet y el cine no encontraban otro tema que el supuesto fin del mundo.



La fecha pronosticada para la extinción humana iba a ser el 21 de diciembre del 2012. Según las teorías, ese era el día de la destrucción masiva debido a que el calendario maya terminaba después de 5,125 años.



“Según la leyenda, el pueblo de Bugarach en Francia sería el único lugar en la Tierra que se salvaría”, publicó el medio ‘Insider’.

El secreto de las pirámides

Por último, está el cataclismo anunciado para el 2017. El autor y teórico de la conspiración, David Meade, dijo que el fin sería causado por un choque de un planeta llamado Nibiru contra la Tierra.



(Además: Nostradamus: las cuatro profecías de Michel de Notre-Dame para 2022).



El día exacto en el que pasaría el evento era el 23 de septiembre. El hombre se basaba en una fecha que estaba escrita en código en las pirámides de Giza.



Tiempo después la Nasa desmintió la teoría, ya que el planeta ni siquiera existía.

Facebook Twitter Linkedin

Una coalición puede acabar con el mundo. Foto: istock

6-6-6

La creencia religiosa del fin del mundo está mediada por la venida de Jesús o la presencia del anticristo.



Sin embargo, esta teoría tiene que ver con el número de la 'bestia', con el cual se identifica en los escritos al ser demoníaco que está en contra de lo divino.



Según la creencia popular, el 6-6-6 era la fecha en el que iniciaría el caos de una destrucción masiva.



El 6 de junio del 2006. Al parecer, esta fue la revelación que dejó la Virgen para que los seres humanos se prepararan ante los horrores del fin.

Facebook Twitter Linkedin

Una representación clásica del diablo, animalesca y aterradora. Foto: Istock

Si bien el mundo no ha acabado y todas las teorías han terminado en no ser ciertas, lo cierto es que la idea de la extinción humana no es algo que se asimile con calma, de allí que cada vez que alguien anuncie el fin del mundo haya caos y miedo.



Además, aunque algunas teorías rayen en la ficción, las posibilidades de que el planeta cambie y deje de se como lo conocemos hoy en día, es real, pues el cambio climático es una problemática latente de cuyos efectos negativos han advertido muchos científicos.

Más noticias

¿Premonición? Esposa de Chris Hemsworth se tatuó a Thor siendo niña

¿Sabe cuándo será el próximo año bisiesto en el mundo? Se lo contamos

Razones para mantenerse optimista tras el 2021, según Bill Gates

Jennifer Lawrence reveló la pesadilla que vivió en 'No mires arriba'

Comer las doce uvas: ¿de dónde viene esta costumbre de fin de año?

Tendencias EL TIEMPO