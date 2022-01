El último informe de perspectivas de población mundial entregado por la ONU, en 2019, afirmaba que al año se suman 83 millones de personas. Una cifra que se habría rebasado en 2021, de acuerdo con las estimaciones de Unicef, la cual esperaba que nacieran cerca de 140 millones de niños alrededor del mundo, quienes tendrían una esperanza de vida de 84 años.



Si bien es cierto, que la población sigue en aumento, lo hace a un ritmo lento, pues los niveles de fecundidad continúan descendiendo y los habitantes de los países están envejeciendo. Aún así, se espera que haya casi 10 mil millones de personas en el mundo para 2050 y cerca de 11 mil millones al terminar el siglo actual.

El informe explica que para 2050 los países con mayor número de habitantes serían India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía, República Unida de Tanzania, Indonesia, Egipto y los Estados Unidos.



A nivel continental, el mayor aumento en la población se daría en África, pues es el continente con la tasa de crecimiento demográfico más alta en sus principales regiones. De hecho, África subsahariana doblaría su población para 2050. Entre las razones se destaca el hecho de que muchos de los jóvenes de la región alcanzarán la edad adulta, lo que incide en su capacidad de reproducción.



Se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Sin embargo, África también sería la más afectada por los desplazamientos climáticos, es decir, muchos de sus habitantes huirán de sus territorios por el fuerte impacto del cambio climático, sobre todo las zonas con "tierras áridas, que ya son frágiles, y a lo largo de las costas expuestas", explica la ONU.



Eso sí, la migración climática de 2050 no será exclusiva de esa región. Asia y el Pacífico tendrían 49 millones de desplazados; el sur de Asia, 40 millones; América Latina, 17 millones; y Europa del Este y Asia Central, con cinco millones, cada uno.



Así las cosas, serán cerca de 216 millones de desplazados por motivos climáticos en el 2050, según el documento 'Actuar frente a la migración interna provocada por impactos climáticos' del Banco Mundial, publicado en 2021. De allí, la importancia tomar medidas frente al cuidado del medioambiente y la reducción de emisiones de CO2.



En cuanto al crecimiento demográfico de otros lugares del mundo, las proyecciones de la ONU indican que Asia oriental y sudoriental, Asia central y meridional, América América Latina y el Caribe, Europa y América del Norte, una vez alcancen el pico del tamaño de su población, comenzarán a declinar los nacimientos antes de finales de siglo.



Por otro lado, "las mayores reducciones relativas en el tamaño de la población durante ese período, con pérdidas de alrededor del 20 por ciento o más, se esperan en Bulgaria, Letonia, Lituania, Ucrania y Wallis e Islas Futuna", explica el informe.

El porcentaje de adultos mayores en el mundo incrementará en 2050. Foto: Foto:iStock

No obstante, se espera que la población en 2050 se conforme mayoritariamente por mayores de 65 años. De hecho, los adultos mayores superarán el número de adolescentes y jóvenes entre los 15 y 24 años.



En ese sentido, la ONU ha hecho varios llamados a los países, pero principalmente a Europa, para que aborden desde ya el envejecimiento de la población, pues 1 de cada 4 europeos tendrá 65 años o más en 2050.



Pero ¿por qué se debe tener en cuenta el envejecimiento de la población? básicamente, porque se trata de un factor que afecta a todos los aspectos de la sociedad, pues se deben crear políticas que le otorguen calidad de vida y respondan a las necesidades de quienes serán la futura mayoría.

