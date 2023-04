Lucas Helmeke ha pasado hecho historia luego de haber ejecutado más de 3206 flexiones de pecho en una hora exacta. El Australiano, de 33 años, batió el récord mundial e ingresó de manera automática a los registros de los Guiness World Récords, llegando a un promedio de 53 dominadas por minuto.



Rompió la marca de su compatriota Daniel Scali, quien en abril de 2022 obtuvo una cifra de 3182 flexiones en una hora, una marca igualmente sorprendente y que denota una gran capacidad físico atlética.

Lucas Helmeke en playas de Australia, 2015. Foto: Fcaebook: Lucas Helmeke

Según el libro, entrenó durante casi tres años para establecer la marca en un viejo gimnasio de Brisbane. El deportista dice que quiere ser un ejemplo para su hijo y dejarle un legado con el cual se sienta orgulloso, pues piensa que el ejercicio es fundamental para llevar una vida sana.



“Lucas superó ligeramente este objetivo, logrando una tasa promedio de 26.7 flexiones cada 30 segundos”, expresa la institución que, entre otras cosas, recalcó que tuvo que mantener una postura técnica perfecta para cada una de los más de tres mil movimientos que ejecutó en la prueba.



“El cuerpo debe permanecer recto en todo momento, lo que significa que no se pueden doblar las rodillas ni la cintura. El cuerpo debe bajarse hasta que se alcance al menos un ángulo de 90 grados en el codo, luego levantarse hasta que los brazos estén rectos”, explicaron.



Tras obtener el récord Guiness, el hombre planea romper un récord cada año. “Este será el primer récord que deseo establecer de una serie de otros récords de flexiones”, puntualizó.



JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

